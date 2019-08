Final Fantasy VIII Remastered erscheint am 3. September 2019

Bildmaterial: Final Fantasy VIII Remastered, Square Enix

Wie der amerikanische PlayStation Blog heute enthüllt, wird Final Fantasy VIII Remastered bereits am 3. September 2019 erscheinen. Also in weniger als zwei Wochen! Angekündigt wurde das Remaster erst bei der E3 im Juni für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.

Auch wenn es in der Vergangenheit einige Gerüchte um eine Handelsversion gab, diese bestätigten sich (heute noch) nicht. Dafür lernen wir, dass die digitale Veröffentlichung mit 19,99 US-Dollar (und wohl respektive Euro) zu Buche schlagen wird.

Die offizielle Einführung von Square Enix:

Final Fantasy VIII Remastered wurde erstmals auf dem heutigen Square-Enix-E3-Live-Event gezeigt und bringt die klassische Geschichte des Spiels auf moderne Plattformen – jetzt mit neu gerenderter Grafik, welche die Welt zum Leben erweckt wie nie zuvor. In Final Fantasy VIII hat sich die Militärnation Galbadia mit der Hexe Edea verbündet, um die Weltherrschaft zu erlangen. Squall, ein Mitglied der Söldnereinheit SeeD in Balamb Garden, wird zusammen mit seinen Freunden und Rinoa, einem Mitglied des Widerstands, in den Krieg entsandt, nichtsahnend ihrer schicksalshaften Aufgabe, die Welt zu retten.

Die Remastered-Version wird neben optimierter Grafik und erneuerten Charakter-Modellen einige neue Features bieten, die üblich sind für derartige Veröffentlichungen. So können die Zufallskämpfe ein- und ausgeschaltet werden und mit „Battle Reinforcement“ können HP und ATB auf einem Maximum gehalten werden, damit jederzeit alle Fähigkeiten genutzt werden können. Mit „Triple Speed“ wird die Spielgeschwindigkeit potenziert. Die PC-Version bietet weitere Features wie „Obtain All Items“, „Obtain all Abilities“ oder „Gil MAX“.

Neben dem neuen Trailer findet ihr unten auch japanisches Gameplay.

via Gematsu