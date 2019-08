Dragon Quest XI S – spielbare Demo und jede Menge Gameplay

Bildmaterial: Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Nintendo / Square Enix

Das dürfte die Vorfreude der Nintendo-Switch-Besitzer auf Dragon Quest XI S noch weiter anheizen. Square Enix und Nintendo haben eine spielbare Demo im Nintendo eShop veröffentlicht. In der Demo erlebt ihr die ersten Schritte des Helden in der neuen Welt und habt später die Möglichkeit, die Speicherdaten in die Vollversion zu übertragen.

Wenn ihr über die Demo hinaus neugierig seid und noch mehr über die Welt erfahren möchtet, dann könnt ihr euch den Mitschnitt des Livestreams von der Gamescom ansehen. Dabei begleiten euch Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii und Producer Hokuto Okamoto, die einige interessante Begleitinfos liefern.

Eine Reihe neuer Features für die Definitive Edition

Die Nintendo-Switch-Version des Spiels wird bekanntlich eine ganze Reihe neuer Features bieten. Dazu zählen unter anderem neue Charakter-Nebengeschichten, die Wahl zwischen einer orchestralen Version des Soundtracks und dem Original-Sound sowie die Wahl zwischen der Originalgrafik und einer 16-Bit-Retroversion. Zudem stehen euch die japanische und englische Synchronisation zur Verfügung. Den neuen Charakter-Nebengeschichten widmet man sich nun auf der offiziellen Website. Sie drehen sich um die einzelnen Party-Mitglieder.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition soll am 27. September weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.