Pantsu Hunter: Back to the 90s für PlayStation 4, Nintendo Switch und PS Vita angekündigt

Publisher Sometimes You kündigte an, dass die Visual Novel Pantsu Hunter: Back to the 90s von Entwickler Ascension Dream am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PS Vita erscheinen soll. Der Titel selbst ist bereits seit Januar 2019 auf Steam erhältlich.

Spiel nicht ab 18, aber dennoch für ein erwachsenes Publikum

Zusätzlich bewarb Sometimes You die Visual Novel „nicht wirklich als 18-Plus-Titel“, weswegen die Spieler in den Konsolenversionen keine Nacktheit oder Sex-Szenen erwarten sollten. Dennoch sei das Spiel immer noch eher für ein erwachsenes Publikum gedacht.

Entdecke deine Traumfrau durch das Muster ihrer Unterhosen

Der Selling-Point von Pantsu Hunter: Back to the 90s ist offensichtlich der Anime-Look der 90er-Jahre. Beschrieben als Point-&-Click-Adventure ist es eure Aufgabe, mit Damen tiefgründige Gespräche zu führen, Filme zu schauen und ihnen mit Computerviren zu helfen. Vielleicht – so heißt es – findet ihr anhand der Farben und Muster ihrer Unterhosen auch heraus, ob sie die Liebe eures Lebens ist.

Kenji Kojima verlässt seine Heimat um in der Stadt zu studieren. Ohne die Hilfe seiner Eltern ist es ziemlich schwierig, sich neben dem Studium über Wasser zu halten. Also geht er nebenher vielen unterschiedlichen Berufen nach, bis er irgendwann zu einem richtigen Alleskönner wird. Allerdings ist schulischer Erfolg nicht seine Priorität – das, was er wirklich erstrebt, ist die Liebe seines Lebens zu finden. Leider ist das nicht so leicht. Unerwarteterweise hat er jedoch einen kleinen Trick, der ihm auf seiner Suche hilft: Unterhosen! Kenji hat nämlich herausgefunden wie er die Persönlichkeit eines Mädchens anhand der Muster und Farbe ihrer Schlüpfer bestimmen kann! Auf der Suche nach seinem Glück kreuzen vier ganz besondere Mädchen seinen Weg: ein verspieltes Zuckermäulchen, ein aufgeweckter Tomboy, ein schüchternes Mauerblümchen und eine eiskalte Schönheit. Ob sich wohl die Liebe seines Lebens unter diesen vier Mädchen befindet?

Trailer von Pantsu Hunter: Back to the 90s für Nintendo Switch

Falls die Beschreibung euer Interesse wecken konnte, könnt ihr euch den Trailer für Nintendo Switch anschauen.

