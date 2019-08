Nioh 2: Ein Blick auf den neuen Protagonisten – neue Demo im September

Bildmaterial: Nioh 2, Team Ninja / Koei Tecmo

Die Gamescom verging ohne einen neuen Trailer zu Nioh 2. Doch immerhin gewährt der PlayStation Blog in einem neuen Update einige frische Einblicke. Dabei stellt man uns den neuen Protagonisten vor. Tom Lee von Team Ninja weiß zu berichten:

Wie ihr bestimmt erkennen könnt, handelt es sich bei unserem neuen Helden um ein Mischwesen. Er ist halb Mensch und halb Yokai und besitzt daher außergewöhnliche Kräfte. Als Samurai bereist er das alte Japan zur Sengoku-Zeit voller Gefahren und Verrat. Und nach seiner Transformation zum Dämon wird ihn seine Reise auch tief in das Dunkle Reich der Yokai führen. Ich kann euch eine spektakuläre Verwandlung versprechen, gespickt mit intensiver Action.

Neue Demo zur Tokyo Game Show

In der Nachricht bedankt sich Lee außerdem für das viele Feedback aus der Alpha-Phase. 50.000 Spieler weltweit hätten teilgenommen und 18.000 danach die Umfrage beantwortet. Die Meinungen waren in der Mehrheit positiv und bestätigten die Entwickler in der eingeschlagenen Richtung. Aber auch viele Anpassungen wolle man vornehmen. Auf die darf man dann im September einen Blick werfen, denn zur Tokyo Game Show soll eine neue Demo veröffentlicht werden.