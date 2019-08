Cat Quest II erscheint Ende September auf Steam für PCs

Bildmaterial: Cat Quest II, PQube Limited

Jeder liebt Katzen. Wer behauptet, er liebt keine Katzen, der lügt. So oder so ähnlich sehen das wahrscheinlich auch pQube und The Gentlebros. Diese haben 2017 gemeinsam Cat Quest veröffentlicht, in welchem ihr als Katze euch in ein wildes Abenteuer stürzt.

Ein zweiter Teil der Reihe wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt. Im vergangenen Jahr haben wir uns Cat Quest II auf der Gamescom für euch angeschaut und waren vor allem von dem Multiplayer-Aspekt des Nachfolgers begeistert. Leider war es dann lange Zeit recht still um das Spiel und ein Releasedatum war auch nicht in Sicht.

Dies änderte sich heute, weil PQube mithilfe eines neuen Trailers den Releasetermin bekanntgab. Ab dem 24. September könnt ihr als Katze und Hund auf Abenteuer-Reise gehen. Dies gilt allerdings erst einmal nur für die Steam-Version. Einen Termin für die Konsolen-Versionen konnte pQube noch nicht verraten. Immerhin ist weiterhin der Herbst diesen Jahres als Zeitfenster für die Veröffentlichung definiert.

via gematsu