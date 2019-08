Contra: Rogue Corps – neuer Trailer und digitale Vorbestellerboni

Bildmaterial: Contra: Rogue Corps, Konami

Konami hat Neuigkeiten für zwei Vorbestellungs-Pakete zu Contra: Rogue Corps veröffentlicht. Der Titel soll am 24. September in Nordamerika und Asien erscheinen, wobei es bis zum 26. September dauert, ehe er auch in Japan und bei uns in Europa erscheint. Contra: Rogue Corps wurde von Konami für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt.

Digitale Vorbestellerboni für Contra: Rogue Corps

Für die digitale Vorbestellung soll es neben dem Hauptspiel ein paar kleine Goodies geben – dies ohne einen zusätzlichen Aufpreis. Es gibt zwei digitale T-Shirts für das Hungy Beast, welche ihm in-Game angezogen werden können. Für PS4-Vorbesteller gibt es zudem ein exklusives PS4-Theme vom Illustrator Tom DuBois.

Season-Pass-Bundle für Contra: Rogue Corps

Im Season-Pass-Bundle gibt es für einen Aufpreis von 15 Euro den besagten Season-Pass. Mit diesem sollen die Spieler in den ersten vier Monaten nach Veröffentlichung in monatlichen Schritten mit neuen Inhalten versorgt werden. Weitere Informationen zu diesem Season-Pass sollen noch auf der offiziellen Website folgen.

Unten könnt ihr euch einen Trailer zum neusten Ableger der Contra-Reihe anschauen, der euch den PVP-Mode zeigt. Außerdem gibt es danach noch ein Set neuer Screenshots. Contra: Rogue Corps wird dieses Jahr bei Konami auf der Gamescom vertreten sein.

via Gematsu