Das war … Kalenderwoche 35/2026

Die Gamescom 2026 ging heute zu Ende und wir blicken natürlich ausführlich auf die Messe zurück. Nicht vergessen wollen wir dabei jedoch weitere interessante Themen. Zum Schluss findet ihr dann noch zwei neue Reviews sowie mehrere Previews frisch von der Gamescom. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit Geoff Keighleys Opening Night Live hat die Gamescom 2026 auch in diesem Jahr mit dem Höhepunkt begonnen. Zumindest, wenn man nicht selbst vor Ort in Köln war. Wir fassen im Folgenden das Messegeschehen alphabetisch zusammen und haben auch noch alle weiteren Videos eingebunden, so zum Beispiel der Einblick in GTA VI und die Rückkehr von Terranigma.

Auch einige weitere Themen haben uns noch beschäftigt. Da wären zum Beispiel erste DLSS-5-Mods, welche aber noch nicht optimiert sind. Falcom-Präsident Toshihiro Kondo hat sich derweil zu möglichen weiteren Remakes der Trails-Reihe geäußert. Bei Pokémon Wind und Pokémon Welle (Switch 2) kam das Gerücht auf, dass es keine rundenbasierten Kämpfe mehr geben könnte. Zudem könnt ihr bei der Vorbestellung von Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) derzeit sparen.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES! Mit der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) schafft es Guns of the Patriots endlich auf aktuelle Plattformen. Dazu sind noch zwei weitere Titel enthalten. Auch Elden Ring (zum Testbericht) ist mit Nintendo Switch 2 nun für eine neue Plattform erhältlich. Auch mobil ist der Titel ein Meisterwerk und läuft größtenteils sehr gut mit 30 FPS.

Auf der Gamescom 2026 haben wir zudem viele Titel angespielt. Viele bekannte Vorbilder hat sich Silver Palace (PS5, PC, Mobil) genommen. Im Genre der Character-Action-Titel gibt es hier gewohnt spektakuläre Kämpfe, aber auch ein viktorianisches Setting. Bei Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) haben wir gesehen, was sich geändert hat – und was nicht. Das Singleplayer-Action-Adventure Tides of Annihilation (PS5, Xbox Series, PC) konnte uns mit Kämpfen und Erkundung gefallen, unsere Vorfreude ist nun noch größer. Gar die Branche auf den Kopf stellen könnte Ananta (PS5, PC, Mobil). Das Free-to-play-Action-RPG erreicht nämlich AAA-Qualität. Aus Peru stammt Full Circle (PC), erinnert jedoch an klassische JRPGs. Jedoch ist die Präsentation durchaus modern, das könnte also vielversprechend werden. Auch den Nex Playground haben wir uns angesehen, eine neue Konsole aus Amerika. Das könnte auch hierzulande spaßig werden!

In den nächsten Tagen folgen noch weitere Previews von der Gamescom. Schaut doch vorbei!