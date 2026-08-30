Das neue „Final Fantasy“ bietet satte Postgame-Inhalte für die Perfektionisten unter euch

Bisher hat uns Square Enix vor allem mit den Visionen aus Final Fantasy Resonance versorgt. Die kristallisierten Essenzen von Cloud, Squall, Zidane sowie Lightning und Co. stehen euch im Kampf stets zur Seite. Dazu gibt es Limits und natürlich auch Beschwörungen.
So richtig hochgelevelt muss der ganze Spaß dann natürlich auch für etwas gut sein. Square Enix hat in einer neuen Pressemeldung jetzt Inhalte für „Completionists“ vorgestellt, für die sich das Grinden auszahlt.
Zu diesen Inhalten zählen optionale Monster und geheime Dungeons auf der Weltkarte, die laut Square Enix in keinem direkten Zusammenhang zur Hauptstory stehen und sich an Fans richten, die besonders harte Kämpfe mögen und ihr Können unter Beweis stellen wollen. Klassische Post-Game-Inhalte also.
Diese Inhalte belohnen euch mit Magicite – damit wiederum könnt ihr die Visionen erwecken. Wer wirklich alle Visionen will, muss also möglicherweise auch die stärksten Monster im Spiel bezwingen! Gilgamesh könnte für unseren Geschmack einer dieser optionalen Gegner sein, doch ihn stellt Square Enix als Boss für das hauptsächliche Abenteuer vor. Wie in Final Fantasy VII Rebirth scheint er ein wiederkehrender Gegner zu sein.
Neue Bilder stellen außerdem Ultima Weapon vor, auf den SpielerInnen gegen Ende des Spiels treffen sollen. Besucht unser Artikel-Archiv, um mehr zu erfahren! Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 neben der PlayStation 5 auch für Switch 2, die alte Switch, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.
Die neuen Bilder:
via GamesRadar, Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
5 Kommentare
Ich finde es eigentlich immer besser, wenn man solche optionalen Inhalte einfach selbst im Spiel entdeckt. 😅 Wenn vorher schon groß angekündigt wird, dass es geheime Dungeons und besonders starke Monster gibt, geht für mich irgendwie ein bisschen der Entdeckerreiz verloren.
Außerdem bin ich nicht unbedingt der größte Post-Game-Typ. 😅 Wenn die Inhalte wirklich erst nach dem eigentlichen Abenteuer interessant werden, kann es also gut sein, dass ich davon am Ende gar nichts zu sehen bekomme.
Post Game ist sehr wichtig für mich. Ich will halt am Ende alles raushollen was geht.
Post Game in modernen FFs ist meistens echt schwach. Die FF VII Trilogie hat mich da etwas enttäuscht. Alles lief über Chadley oder einem zweiten Durchlauf auf Hard. Und das fühlt sich halt nicht organisch an.
Bei FF XVI musste es erst mit einem DLC Omega Weapon nachgereicht werden. Wenn es von Anfang an dabei gewesen, hätte es auch ein deutlich besseres Gesamtbild ergeben.
Hoffe wir mal, dass sie es bei Resonance besser hinbekommen. Gibt mir noch ein paar Secret Summons und ich bin glücklich:D
Stimme Dir da zu, @Yurikotoki . Aber trotzdem finde ichs zumindest gut, dass man reichlich anspruchsvolle, optionale Inhalte schon mal ankündigt. Gerade XVI war ja sehr arm, was das (oder überhaupt herausforderndem Content *g*) anging. Weil man das alles ins NG+ verlegt hat. Ich hab aber zumindest nicht die Tendenz, ein Spiel, was ich nicht so mochte, mehrmals durchzuspielen *g*
Ich persönlich hasse es auch wenn man nach dem Ende erst die Inhalte Freischaltet. Ich stimme ja absolut zu das solche Inhalte sehr viel spaß machen, aber ich verstehe nicht warum man diese nicht einfach kurz vor den letzten Boss legen kann als danach. Ich persönlich wenn ich das Spiel nicht absolut feiere lege das Spiel halt nach den Credits weg da kann halt kommen was will für mich ist das Spiel dann durch. Wenn es vor dem Boss wäre, würde ich dem halt noch eine Chance geben. Ein sehr gutes Beispiel war jetzt FFX, auch wenn ich die Optionalen Inhalte komplett Müll fand, konnte man alles vor den letzten Boss machen, so sollte das auch bei anderen jrpgs sein.
Das Spiel muss mich jetzt also sehr überzeugen sonst werde ich diese Inhalte hier einfach ignorieren.
Ich stimme Yurikotoki und Elpsy zu und bin da persönlich genau so unterwegs. Sobald ich das Ende des Spiels gesehen habe legt sich bei mir irgendwie ein Schalter um mental.
Es kommt zwar nochmal dann auf das Spiel oder Genre an aber Post-Game Inhalte rühre ich so gut wie nie an. Genau so gut ist NG+ auch nichts für mich. Verstehe den Reiz nicht mit den gleichen Stats und Fähigkeiten das Spiel einfach nochmal zu spielen. Gerade bei nem RPG suche ich auch das Gefühl von progression und wenn ich aber schon alles habe oder max Level bin fehlt mir das.
Lieber alles einem zur Verfügung stellen kurz vorm Ende und gut ist. Wenn es schon keine Story relevanz hat warum dann in das Post Game legen. (Einziger Grund der mir einfällt wäre um zu Vermeiden das man einfach zu OP ist wenn man dann irgendwann sich dem finalen Boss widmet der nach dem optionalen Inhalt wahrscheinlich ein Würstchen wäre )
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PS. Ich finde es sieht weiterhin kacke aus wie die Visions wie Schemen hinter dem Cast schweben. Durch den blauen Schimmer und Licht sind die viel mehr im Vordergrund als das eigentliche Team.
Aber da scheine ich nach wie vor alleine zu sein mit der Meinung.