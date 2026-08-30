Das neue „Final Fantasy“ bietet satte Postgame-Inhalte für die Perfektionisten unter euch

Bisher hat uns Square Enix vor allem mit den Visionen aus Final Fantasy Resonance versorgt. Die kristallisierten Essenzen von Cloud, Squall, Zidane sowie Lightning und Co. stehen euch im Kampf stets zur Seite. Dazu gibt es Limits und natürlich auch Beschwörungen.

So richtig hochgelevelt muss der ganze Spaß dann natürlich auch für etwas gut sein. Square Enix hat in einer neuen Pressemeldung jetzt Inhalte für „Completionists“ vorgestellt, für die sich das Grinden auszahlt.

Zu diesen Inhalten zählen optionale Monster und geheime Dungeons auf der Weltkarte, die laut Square Enix in keinem direkten Zusammenhang zur Hauptstory stehen und sich an Fans richten, die besonders harte Kämpfe mögen und ihr Können unter Beweis stellen wollen. Klassische Post-Game-Inhalte also.

Diese Inhalte belohnen euch mit Magicite – damit wiederum könnt ihr die Visionen erwecken. Wer wirklich alle Visionen will, muss also möglicherweise auch die stärksten Monster im Spiel bezwingen! Gilgamesh könnte für unseren Geschmack einer dieser optionalen Gegner sein, doch ihn stellt Square Enix als Boss für das hauptsächliche Abenteuer vor. Wie in Final Fantasy VII Rebirth scheint er ein wiederkehrender Gegner zu sein.

Neue Bilder stellen außerdem Ultima Weapon vor, auf den SpielerInnen gegen Ende des Spiels treffen sollen. Besucht unser Artikel-Archiv, um mehr zu erfahren! Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 neben der PlayStation 5 auch für Switch 2, die alte Switch, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Die neuen Bilder:

via GamesRadar, Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse