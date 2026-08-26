Gerüchte waren wahr: LEGO wagt sich jetzt an eines der beliebtesten Strategie-Genres

Schon länger machten entsprechende Gerüchte die Runde, bei der Opening Night Live zur diesjährigen Gamescom gab es nun endlich Gewissheit: Mit LEGO Skylines treffen LEGO und klassische Städtebau-Simulation tatsächlich aufeinander. Publisher Paradox Interactive und Entwickler Iceflake Studios haben den neuen Cozy-City-Builder offiziell angekündigt.

LEGO Skylines befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam in Entwicklung. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannten die Verantwortlichen noch nicht.

Cities: Skylines trifft auf die Freiheit von LEGO

Das grundlegende Prinzip dürfte Fans von Städtebau-Simulationen schnell vertraut vorkommen. Ihr errichtet eure eigene Metropole und müsst euch dabei um Strom, Wasser und Lebensmittel ebenso kümmern wie um Müllentsorgung und Abwasser. Krankenhäuser, Arbeitsplätze, Parks und natürlich Wohnraum sollen dafür sorgen, dass sich eure kleinen BewohnerInnen wohlfühlen.

Der große Unterschied steckt erwartungsgemäß in der Gestaltung. LEGO Skylines soll euch möglichst viel Freiheit dabei lassen, wie eure Stadt aussieht. Eine Vielzahl an Gebäuden, Dekorationen und weiteren Anpassungsmöglichkeiten soll dabei helfen, vom kleinen Küstenstädtchen bis zur riesigen Metropole ganz unterschiedliche Städte entstehen zu lassen. Oder ihr pflastert, wie die Entwickler selbst vorschlagen, einfach jede Straßenecke mit Donut-Läden zu.

Iceflake Studios möchte dabei die Erfahrung aus bisherigen Management- und Simulationsspielen mit der kreativen Freiheit von LEGO verbinden. Das Motto fällt entsprechend simpel aus: Keine Anleitung, jede Menge Platz und möglichst wenige Grenzen für eure Ideen.

Einen ersten Eindruck davon, wie diese ungewöhnliche Kombination in Bewegung aussieht, liefert der frisch veröffentlichte Ankündigungstrailer. Wann wir selbst Stein für Stein unsere erste Stadt errichten dürfen, bleibt vorerst allerdings offen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: LEGO Skylines, Paradox Interactive, Iceflake Studios