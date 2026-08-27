Dieser Indie sieht aus wie ein Jump’n Run für N64 – und soll sich auch so spielen

Cursed Clouds 64 ist ein von N64-Klassikern inspirierter 3D-Platformer, der Collectathon-Elemente mit einer Zaubermechanik verbindet, die an The Legend of Zelda: The Wind Waker angelehnt ist.

Der Katzenmagier Pawzibal lebt gemeinsam mit seinem Großvater in der Nähe eines gewaltigen Verbannungs-Kristalls, der vor Jahrtausenden geschaffen wurde, um ein uraltes Übel – den bösartigen Nebel – einzusperren.

Doch eines Morgens ist der Großvater verschwunden und der Kristall hat seine Kraft verloren. Dafür wird die Welt erneut von dem gefährlichen Nebel überzogen. Deshalb müsst ihr jetzt Energie für den Verbannungs-Kristall sammeln, um die finstere Bedrohung ein für alle Mal zu vertreiben und das Geheimnis um das Verschwinden des Großvaters zu lüften.

Cursed Clouds 64 verspricht ein klassisches N64-ähnliches Platforming-Erlebnis mit zahlreichen Geheimnissen, anspruchsvollen Sprungpassagen und kniffligen Rätseln. Unterstützt wird Pawzibal dabei von einem mysteriösen Buch, das nicht nur magische Zauber für die fünf weitläufigen, vertikal erkundbaren Level bereitstellt, sondern auch hilfreiche Tipps für die Reise liefert.

Ein Erscheinungsdatum ist bislang nicht bekannt. Eine Vorabversion ist jedoch auf der Gamescom 2026 anspielbar. Die Steam-Seite zu Cursed Clouds 64 von Cursed Bytes findet ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cursed Clouds 64, Cursed Bytes