Tides of Annihilation bekommt eine neue Gwendolyn – und die Stimme dürftet ihr kennen

Es ist wieder Gamescom-Zeit und wie jedes Jahr läutet die Opening Night Live die große Spielemesse in Köln ein. Mit dabei war diesmal auch Tides of Annihilation, das chinesische Actionspiel von Eclipse Glow Games.

Nachdem der Titel seit seiner Enthüllung Anfang 2025 immer wieder mit Spielen wie Bayonetta oder Devil May Cry verglichen wurde, rückt das neue Material vor allem die Geschichte in den Mittelpunkt.

Tides of Annihilation entsteht beim chinesischen und von Tencent finanzierten Studio Eclipse Glow Games. Erstmals vorgestellt wurde das Projekt am 12. Februar 2025 während einer State of Play von Sony. Trotz der offensichtlichen Einflüsse bekannter Actionspiele möchte das Team mit seiner ungewöhnlichen Interpretation der Artus-Sage eigene Akzente setzen.

Eine neue Stimme für Gwendolyn

Im Zentrum der Geschichte steht Gwendolyn, die als einzige einen verheerenden Angriff auf London überlebt. Dabei entdeckt sie eine mysteriöse Fähigkeit, mit der sie die legendären Ritter der Tafelrunde beschwören kann. Auf der Suche nach ihrer Schwester und getrieben von Rache stellt sie sich den Halbgöttern einer fremden Welt entgegen.

Im neuen Material ist Gwendolyn nun mit einer neuen Stimme zu hören. Die Rolle übernimmt Angela Sant’Albano, die derzeit auch als Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem zu hören ist. Ursprünglich sollte Jennifer English, bekannt aus Baldur’s Gate 3 und als Maelle aus Clair Obscur: Expedition 33, Gwendolyn sprechen. Sie verließ die Rolle 2026 aus gesundheitlichen Gründen, blieb Berichten zufolge jedoch beratend beteiligt und half bei der Suche nach einer Nachfolgerin.

Neben der Geschichte zeigt das neue Material natürlich auch wieder die spektakuläre Inszenierung, mit der Tides of Annihilation seit seiner Enthüllung Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Actionspiel befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series und PC in Entwicklung. Wann Gwendolyns Reise beginnt, bleibt allerdings weiterhin offen – ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tides of Annihilation, Eclipse Glow Games