Rockstar zeigt 27 Minuten Grand Theft Auto VI am Stück auf einer normalen PS5

Um 3 Uhr deutscher Zeit war es endlich so weit: Rockstar Games hat den bislang ausführlichsten offiziellen Einblick in Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Unter dem Titel „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ gibt es satte 27 Minuten Gameplay zu sehen – und das Material wurde vollständig auf einer normalen PlayStation 5 aufgenommen.

Bereits rund sechs Stunden zuvor war das Material über Netflix zu sehen gewesen. Ein ungewöhnlicher Marketing-Stunt, der bereits Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung für reichlich Diskussionen sorgte. Und damit nicht genug: Schon in den vergangenen Tagen schwirrten zahlreiche vermeintliche Gameplay-Leaks zu GTA VI im Netz, zu denen Rockstar später auch Stellung nahm.

27 Minuten GTA VI auf einer normalen PS5

Mit dem neuen Video gewährt Rockstar Games erstmals einen wirklich ausführlichen Blick auf das eigentliche Spielerlebnis. Besonders interessant ist dabei die technische Seite: Laut Rockstar stammt das gesamte gezeigte In-Game-Material von einer Basis-PlayStation-5 und damit nicht etwa von einer leistungsstärkeren PS5 Pro oder einem PC.

Nach der langen Informationsdürre bekommen Fans damit endlich einen wesentlich genaueren Eindruck davon, wie sich Rockstars nächstes großes Open-World-Abenteuer tatsächlich präsentiert.

Bis wir selbst loslegen dürfen, dauert es inzwischen ebenfalls nicht mehr allzu lange. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series.

Die Leaks trafen Rockstar hart

Für Rockstar dürfte die Veröffentlichung allerdings einen bitteren Beigeschmack haben. Bereits vor dem offiziellen Video kursierten zahlreiche Gameplay-Aufnahmen im Netz, denen man in den vergangenen Tagen teilweise nur schwer aus dem Weg gehen konnte.

Das Studio meldete sich deshalb noch vor der Präsentation selbst zu Wort und bezeichnete die Situation für das Team als „heartbreaking“. So habe man sich nach der langen Entwicklungszeit selbstverständlich nicht vorgestellt, wie die SpielerInnen erstmals ausführlicheres Gameplay zu Gesicht bekommen sollten.

Rockstar entschuldigte sich gleichzeitig für die lange Wartezeit auf weitere Informationen und betonte, dass man die Erwartungen an das Spiel unbedingt erfüllen beziehungsweise übertreffen wolle. Besonders ärgerlich seien mögliche Spoiler, die durch das vorzeitig veröffentlichte Material bereits verbreitet wurden.

Immerhin deutete Rockstar in seinem Statement auch an, dass die Entwicklung inzwischen weit fortgeschritten ist. Das Spiel sei „nearly there!“. Nach all den Leaks können sich Fans jetzt zumindest endlich selbst ein Bild anhand des Materials machen, das Rockstar tatsächlich zeigen wollte – und davon gibt es mit 27 Minuten diesmal mehr als genug. Wir gefällt euch das neue Material?

Das neue Material:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games