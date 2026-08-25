Graham McTavish kehrt im neuen Castlevania zurück – gemeinsam mit JRPG-Größen

Konami hat kurz vor dem Start der Gamescom 2026 einen neuen Trailer zu Castlevania: Belmont’s Curse* veröffentlicht. Das Video legt den Schwerpunkt auf die englische Sprecherbesetzung des Spiels.
Dabei wird bestätigt, dass Graham McTavish erneut die Rolle des Dracula übernimmt. Darüber hinaus lernen wir Abby Trott als die Protagonistin Rose Belmont kennen. Zu sehen gibt es bei der Gelegenheit natürlich auch neue Einblicke in düstere Umgebungen, ihre Erkundung und alptraumhafte Bosskämpfe.
Neben Graham McTavish, der zuletzt Dracula in der Netflix-Serie vertonte, gibt es weitere prominente Rückkehrer. „Liam O’Brien übernimmt erneut die Rolle des Isaac, die er erstmals vor mehr als 20 Jahren in Castlevania: Curse of Darkness verkörperte.“
Mit Ray Chase gibt es auch bekannte JRPG-Sprecher. Ihn kennt ihr als Noctis aus Final Fantasy XV oder Alphen aus Tales of Arise. Erica Lindbeck sprach schon Magilou in Tales of Berseria, Jessie in Final Fantasy VII Remake und Futaba Sakura in Persona 5 Royal.
Das Spiel entführt euch ins Jahr 1499: Ein von Flammen verschlungenes Paris wird von monströsen Kreaturen heimgesucht. Als Nachfolger von Trevor Belmont zieht ihr mit der legendären Peitsche „Vampire Killer“ in den Kampf, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Castlevania: Belmont’s Curse* erscheint am 15. Oktober.
Die vollständige Besetzung:
- Abby Trott als Rose Belmont
- JB Blanc als Trevor Belmont
- Alejandra Reynoso als Sypha Belnades
- Graham McTavish als Dracula
- Ray Chase als Der Gefallene
- Erica Lindbeck als Jeanne d’Arc
- Melique Berger als Medusa
- Liam O’Brien als Isaac
- Dawn M Bennett als Carmilla
- Aaron Laplante als Der Tod
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin
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