In Version 3.2 öffnet Zenless Zone Zero die Flint-Werkstatt und enthüllt neue Agenten

Nach der großen Version 3.1 rund um Ramielle und dem bisherigen Höhepunkt der Geschichte von Season 3 geht es in Zenless Zone Zero schon bald weiter. HoYoverse hat Version 3.2 auf den Namen „Ihre geheimen Geschichten“ getauft und veröffentlicht das nächste große Update am 9. September.

Nach dem gescheiterten Attentat auf Lady Sunbringer herrschte in Roscaelifer zuletzt ordentlich Aufruhr. Nachdem diese Angelegenheit vorerst geklärt werden konnte, rückt nun allerdings ein anderer Ort in den Mittelpunkt: die geheimnisvolle Flint-Werkstatt in Vyrium. Dort wird das sagenumwobene Porcelloy hergestellt.

Überwacht wird die gesamte Operation von Claret Flint, die dabei von ihrer Assistentin Roxy unterstützt wird. Gemeinsam sollen die beiden allerdings ein Geheimnis hüten, das sogar Lady Sunbringer in Schwierigkeiten bringen könnte. Dass es diesmal etwas heimlicher zugehen könnte, deutet bereits der Trailer an. Dort sind unter anderem Stealth-Passagen zu sehen, bei denen wir eine geheime Basis infiltrieren.

Claret und Roxy verstärken den Agentenkader

Eine neue Version von Zenless Zone Zero bedeutet natürlich auch neue spielbare Charaktere. Bereits in vorherigen Updates wurde Claret angeteasert, mit Version 3.2 ist es nun so weit. Sie ist eine neue S-Rang-Agentin mit Elektro-Attribut und gehört gleichzeitig der neuen Klasse Schmiedin an. Im Kampf setzt sie auf eine gewaltige lange Axt, die sie sogar mit ihrem eigenen Blut verstärken kann.

Der zweite Neuzugang ist Roxy, ebenfalls eine S-Rang-Agentin. Sie kombiniert das Wind-Attribut mit der Durchbruch-Klasse und kann Tornados beschwören, um Gegner zusammenzutreiben und in die Ecke zu drängen. Als Waffe verwendet sie eine Art großen kreuzförmigen Hammer, der optisch ein wenig an Wolfwoods ungewöhnliches Arsenal aus Trigun erinnert.

In der ersten Hälfte von Version 3.2 bekommt zunächst Claret ihr eigenes Banner samt passendem W-Motor. Anschließend ist Roxy an der Reihe. Bei den Rückkehrern gibt es ebenfalls bekannte Gesichter: In der ersten Hälfte kehrt Nangong von den Angels of Delusion zurück, während in der zweiten Hälfte Promeia erneut erhältlich sein wird.

Neue Outfits, Pinball und sogar ein kleines Tamagotchi?

Gerade Fans der Angels of Delusion bekommen mit Version 3.2 einiges geboten. Alle Mitglieder der Gruppe erhalten neue Outfits. Eines davon können sich SpielerInnen sogar komplett kostenlos sichern, wenn sie an den täglichen Anmeldungen teilnehmen.

Ein weiteres Outfit wartet im neuen Pinball-Event. Hier werden nach und nach schwierigere Herausforderungen freigeschaltet, bei denen ihr innerhalb der Maschine gegen Monster antretet. Neben dem Outfit lassen sich dort auch neue Accessoires für die Proxys verdienen. Damit ist die neue Garderobe der Angels allerdings noch nicht komplett: Das letzte der angekündigten Outfits soll erst mit Version 3.3 folgen.

Etwas gemütlicher wird es bei einer weiteren neuen Beschäftigung, denn eine Art Tamagotchi hält Einzug in Zenless Zone Zero. Das kleine Wesen möchte gefüttert und umsorgt werden, zudem könnt ihr seine Bleibe entsprechend einrichten. Wer schon immer einen virtuellen Mitbewohner in New Eridu haben wollte, dürfte hier also eine Weile beschäftigt sein.

Auch der bereits bekannte Detektiv aus Roscaelifer bekommt erneut seinen Auftritt. Ein weiteres Event konfrontiert ihn und uns mit einem neuen Fall, der gelöst werden möchte.

Darüber hinaus stehen zusätzliche Kampfherausforderungen auf dem Programm. Bestehende Spielmodi erhalten ebenfalls Updates und natürlich dürfen die mittlerweile obligatorischen täglichen Login-Boni zum Start einer neuen Version nicht fehlen.

Auch ältere Agenten werden nicht vergessen

HoYoverse denkt mit Version 3.2 außerdem an SpielerInnen, die erst später zu Zenless Zone Zero gestoßen sind. Neue SpielerInnen können sich weiterhin einen beliebigen S-Rang-Agenten aus der Auswahl von Version 3.1 sichern, obwohl das ursprüngliche Event inzwischen beendet ist.

Gleichzeitig wird an einem älteren Mitglied des Agentenkaders geschraubt. Koleda soll einen Buff erhalten und damit stärker beziehungsweise wieder etwas zeitgemäßer werden.

Hinzu kommen verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen, auch wenn diese mit Version 3.2 etwas kleiner ausfallen als bei manch vorherigem Update.

Und selbstverständlich gibt es passend zum neuen Update wieder einen speziellen Code für kostenlose In-Game-Boni. Diesmal lautet er passend zur neuen Geschichte: „FLINTWORKS“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo