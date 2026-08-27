Fable zeigt 18 Minuten neues Gameplay – und eine Veränderung fällt sofort ins Auge

Zur Gamescom 2026 gibt es einen weiteren ausführlichen Blick auf das neue Fable. Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games haben eine rund 18 Minuten lange Gameplay-Präsentation veröffentlicht, die dieses Mal vor allem eine Quest und das Leben in der Hauptstadt Bowerstone in den Mittelpunkt stellt.

Dabei fällt auch das überarbeitete Design einer der möglichen Protagonistinnen auf. Nachdem das Erscheinungsbild der Hauptfigur bereits seit der ursprünglichen Vorstellung immer wieder diskutiert wurde, zeigt das neue Material eine weitere Variante. Was haltet ihr vom neuen Design?

Willkommen in Bowerstone

Die Präsentation führt durch Bowerstone, die geschäftige Hauptstadt von Albion. Playground Games möchte die Stadt möglichst lebendig gestalten: BewohnerInnen verfolgen ihren eigenen Alltag, während Entscheidungen der HeldInnen Auswirkungen auf die Welt und deren Bevölkerung haben sollen.

Abseits der eigentlichen Quests lässt sich offenbar einiges an Zeit in der Stadt verbringen. Häuser und Geschäfte können erworben, Beziehungen aufgebaut und der eigene Ruf beeinflusst werden. Auch das Aussehen der eigenen Figur lässt sich verändern. Wer möchte, kann sogar eine Familie gründen.

Daneben gibt es natürlich einen ausführlicheren Eindruck vom Kampfsystem und den Entscheidungen, die während des Abenteuers getroffen werden müssen. Wie für die Reihe typisch, soll es dabei nicht immer eine eindeutig richtige oder falsche Antwort geben. Stattdessen möchte Playground Games den SpielerInnen möglichst viel Freiheit dabei geben, welche Art von HeldIn sie in Albion sein wollen.

Bis zur Rückkehr nach Albion dauert es inzwischen ebenfalls nicht mehr allzu lange. Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam sowie Microsoft Store. Gleichzeitig wird das Rollenspiel zum Start über den Game Pass verfügbar sein.

Das neue Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games