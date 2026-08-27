Fable zeigt 18 Minuten neues Gameplay – und eine Veränderung fällt sofort ins Auge

Zur Gamescom 2026 gibt es einen weiteren ausführlichen Blick auf das neue Fable. Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games haben eine rund 18 Minuten lange Gameplay-Präsentation veröffentlicht, die dieses Mal vor allem eine Quest und das Leben in der Hauptstadt Bowerstone in den Mittelpunkt stellt.
Dabei fällt auch das überarbeitete Design einer der möglichen Protagonistinnen auf. Nachdem das Erscheinungsbild der Hauptfigur bereits seit der ursprünglichen Vorstellung immer wieder diskutiert wurde, zeigt das neue Material eine weitere Variante. Was haltet ihr vom neuen Design?
Willkommen in Bowerstone
Die Präsentation führt durch Bowerstone, die geschäftige Hauptstadt von Albion. Playground Games möchte die Stadt möglichst lebendig gestalten: BewohnerInnen verfolgen ihren eigenen Alltag, während Entscheidungen der HeldInnen Auswirkungen auf die Welt und deren Bevölkerung haben sollen.
Abseits der eigentlichen Quests lässt sich offenbar einiges an Zeit in der Stadt verbringen. Häuser und Geschäfte können erworben, Beziehungen aufgebaut und der eigene Ruf beeinflusst werden. Auch das Aussehen der eigenen Figur lässt sich verändern. Wer möchte, kann sogar eine Familie gründen.
Daneben gibt es natürlich einen ausführlicheren Eindruck vom Kampfsystem und den Entscheidungen, die während des Abenteuers getroffen werden müssen. Wie für die Reihe typisch, soll es dabei nicht immer eine eindeutig richtige oder falsche Antwort geben. Stattdessen möchte Playground Games den SpielerInnen möglichst viel Freiheit dabei geben, welche Art von HeldIn sie in Albion sein wollen.
Bis zur Rückkehr nach Albion dauert es inzwischen ebenfalls nicht mehr allzu lange. Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam sowie Microsoft Store. Gleichzeitig wird das Rollenspiel zum Start über den Game Pass verfügbar sein.
Das neue Gameplay:
via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games
11 Kommentare
Das Spiel hat nen Char Editor. Da ist nichts überarbeitet xD
Seltsame News, wenn ich ehrlich bin... Ansonsten müssten man auch aus jedem Char, den die Spieler sich erstellen, von "überarbeitetes Design" sprechen...^^
Ich hoffe lediglich, dass man sich auch nen richtig hässlichen/abstrusen Char basteln kann im Editor xD Das würde ich gern sehen : D
Naja, es fällt schon auf, dass sie das Design der Protagonistin aus den Trailern überarbeitet haben. "Perfekt" ist da auch nichts geworden. Wird's auch nicht mehr werden.
Gesichtsanimation ist schwierig, und sie wird unfassbar schwierig, wenn der Spieler auch noch am Gesicht herumoperieren darf. Und das ist ja bekannt soweit. Das ist ja akzeptiert, das ist der Industriestandard. Wir erwarten ja gar nicht, dass AAA-Produkte uns da das Niveau von Pixar-Filmen servieren. Das könnten sie auch gar nicht, ganz egal, wieviel hundert Millionen die da reinpumpen. Warum zeigen uns denn so viele Spiele Gespräche in Cutscenes mit fixen Perspektiven oder nur frontal aus der Egoperspektive? Weil's anfängt grottig auszusehen, wenn die Perspektive auch nur fünf Grad geschwenkt wird, deswegen.
Mit den aktuellen, unperfekten Lösungen und dem gelegentlichen Ausflug in die Uncanny Valley ist aber auch einfach nichts verkehrt. Bis Mitglieder unserer Spielekultur anfangen, irgendwelche aberwitzigen politischen Motive in den aktuellen Stand der Technik reinzuinterpretieren.
Schlechte Nachrichten: Mit deiner positiven Reaktion stehst du recht alleine da innerhalb deiner Blase. Aber ich sag's dir ehrlich, es freut mich immer, wenn dort mal ein ganz zarter Pluralismus Wurzeln schlägt, das ist ja normalerweise schärfstes Meinungsdiktat. Wobei man ja zu ganz widersprüchlichen Ansichten gezwungen wird. Wie zum Beispiel passt die These eines "gewollt ausgelösten Woke-Shitstorms" mit der ebenso verbreiteten und nicht weniger falschen "go woke, go broke"-Hypothese zusammen? Machen die Studios das, um für sich zu werben, oder um sich zu ruinieren? Was stimmt denn jetzt, das eine oder das andere? Oder sitzen da bei den KI-Fetischisten von Microsoft nur gehirngewaschene woke Anfänger im Marketing?
Haben sie aber nicht. Es gibt einen Editor immer noch. Du kannst den Char aussehen lassen wie du willst und das zeigt man lediglich bei jedem richtigen Gameplay Video. Ansonsten hät man das bereits beim männlichen Char im großen 30 Min Gameplay Video sagen müssen xD Klingt absurd? Ja ist es auch...^^ (frag mich allgemein warum Leute "Editor" nicht verstehen können. Es geht ja dabei nicht um modische Anpassungen)
Wir sehen immer unterschiedliche Kreationen. Das ist alles. Den Char aus dem Trailer kannst du nachwievor 1:1 so nachstellen wie der war. Da wurde nichts geändert. Wenn du von "überarbeiteten Char Design sprichst", würde dies zwanghaft bedeuten, dass es nicht mehr möglich wäre den Char aus dem Trailer zu basteln. Aber das geht nachwievor.^^
Wenn du allerdings eher die Animationen meinst, hat das nichts mit dem Design zu tun. Das ist ein anderes Thema und da mag es gut möglich sein, dass man doch noch einiges verbessert hat. Das würde gar Hoffnung machen, dass man die extra Zeit doch noch sinnvoll nutzt, obwohl es hieß, die Verschiebung diene keinerlei Optimierungen^^
Sieht halt genauso aus wie ich erwartet habe, da es sich hier ja um das erste rpg des Entwickler teams handelt ist es halt noch sehr steif. Außerdem passt das irgendwie zur Reihe wo die charaktere optisch und das kampfssystem eh nue so vesonders gut waren. Es waren immer die anderen rpg systeme die überzeugt haben und bis jetzt scheint das ziemlich gut zu sein. Soll aber jetzt keine Entschuldigung sein da sie es schließlich für 80€ anbieten.
Jeder der da irgendwas politisches reininterpretiert sollte sich mal dringendst das letzte Forza Horizon anschauen. Da sieht man ziemlich gut wie es um die Fähigkeit des Studios in der Charaktererstellung bestellt ist.
Aber ist es nicht wie oben schon mal beschrieben wurde?:
Man hat eine Grundauswahl, also du wählst das Geschlecht und aus einer Reihe von vorgefertigten Köpfen oder Gesichtern aus und kannst dann Details wie Optionen für Hautfarben, Frisuren, Narben und Tattoos anpassen, der Editor bietet aber keine extrem feinen Regler für jede Gesichtskontur?