Rayman Legends Retold bekommt noch mehr neue Inhalte, darunter geniale Musiklevel

Rayman Legends ist zurück. Das Remaster des beliebten Titels aus dem Jahr 2013, Rayman Legends Retold, wird auch auf der Gamescom 2026 anspielbar sein. Freut euch auf eine neue 3D-Optik, zusätzlichen (Musik-)Levels und einem Starttermin am 1. Oktober 2026.
Besonders die Technik weiß zu gefallen: Der 2,5D-Platformer bietet nun eindrucksvolle Kamerafahrten in der Snowdrop-Engine, welche bereits in The Division und Avatar: Frontiers of Pandora für Staunen gesorgt hat. Das Ganze wird in 4K-Auflösung und 60 FPS präsentiert.
Eine Neuerung wird die sechste Welt im Glade of Dreams sein. Dazu kommen vier neue Musiklevels – unter anderem mit einem Remix des Hits „Macarena“ des spanischen Pop-Duos Los del Río.
Das Spiel erscheint am 1. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Die Vorbestellungen sind bereits gestartet. Die Launch Edition kostet 39,99 Euro. Für PlayStation 5* und Nintendo Switch 2* wird es eine (halb-)physische Version geben, die bei Amazon schon vorbestellbar ist.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft
1 Kommentar
Ist leider nur wenig Gameplay zu einem neuen Musiklevel und das werde ich mir unmöglich spoilern lassen! Allein, dass ich schon den Song weiß, ist für mich fast schon Spoiler genug.
Aber es soll wohl eine neue Demo auf der Gamescom geben, das Gameplay schau ich mir gern an. Solange es Material zu einem bekannten Level ist, saug ich das auf wie Kirby einen Tisch voller Schlemmereien!