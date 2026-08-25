Silent Hill: Townfall enthüllt seinen Cast und ein Lost-Star ist ebenfalls dabei

Es ist wieder Gamescom-Zeit und wie jedes Jahr läutet die Opening Night Live die große Spielemesse in Köln ein. Auch Silent Hill: Townfall ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und zeigte sich mit neuem Material. Dieses Mal rückte Konami unter anderem den Cast des Horror-Abenteuers ins Rampenlicht.

Nachdem wir bereits im Februar einen ersten richtigen Trailer spendiert bekommen hatten, nimmt die Vermarktung damit weiter Fahrt auf. Silent Hill: Townfall wurde ursprünglich bereits 2022 im Rahmen des großen Neustarts der Reihe angekündigt und entsteht in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive.

Dieser Cast erwartet euch in Townfall

Im Mittelpunkt steht Jovan Adepo, bekannt unter anderem aus 3 Body Problem, IT: Welcome to Derry und The Odyssey. Er übernimmt die Rolle von Simon Ordell, der gleichzeitig die zentrale Figur der Geschichte ist. Kezia Burrows, die bereits in Observation zu hören war, spielt Zoe. Komplettiert wird das bislang vorgestellte Trio von Terry O’Quinn als Richard, den viele vor allem aus Lost kennen dürften.

Simon wird in Silent Hill: Townfall zurück auf die abgelegene Insel St. Amelia gerufen – und das wortwörtlich. Über ein Funkgerät hört er die Stimme einer Frau, die ihn schließlich in ein Städtchen führt, das mit seinen Geheimnissen und Schrecken wie geschaffen für die Reihe scheint.

Lange müssen Fans nicht mehr warten. Bereits am 24. September 2026 erscheint Silent Hill: Townfall für PlayStation 5 und PC. Damit setzt Konami seine aktuelle Schlagzahl fort: Nach Silent Hill 2 im Jahr 2024 und Silent Hill f 2025 ist Townfall bereits das dritte neue Silent Hill innerhalb von drei Jahren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, Screen Burn Interactive