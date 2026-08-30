Final Fantasy VII Revelation wird Inhalte zu Vincent bieten, die ihr „noch nie gesehen“ habt

Naoki Hamaguchi war bei der Gamescom zu Gast und hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Medienvertretern Interviews zu Final Fantasy VII Revelation gegeben – darunter waren auch wir und bald können wir darauf eingehen.
Der Messeauftritt von Hamaguchi bei „FYNG“ von Gamestar war allerdings öffentlich und ist somit auch online schon verfügbar. Wer es also so gar nicht erwarten kann, findet ihr schon mal ein paar Appetithäppchen.
Keine Überraschung: Ihr könnt euch natürlich auf viel Vincent freuen! Das ist spannend, denn Vincent ist einerseits ein Fan-Liebling. Andererseits haben wir im Original recht wenig über ihn erfahren. Vincent bekam mit Dirge of Cerberus später zwar ein eigenes Spiel, aber das ist nach wie vor auf der PS2 gefangen und ohne moderne, leicht zugängliche Version.
„Im Gegensatz zur anderen optionalen Figur, Yuffie, wurden seine Heimatstadt und seine Herkunft im ursprünglichen FF7 eigentlich gar nicht gezeigt“, so Hamaguchi. In Revelation werden Fans noch tiefer in seine Hintergrundgeschichte eintauchen können und es soll einige „neue Enthüllungen“ geben, was er in seiner Vergangenheit getan hat und was ihn als Charakter prägte.
Dinge, „welche die Spieler noch nie gesehen haben“, so Hamaguchi. „Ich denke also, für alle, die noch tiefer in die Welt von Vincent Valentine eintauchen und diesen Charakter näher kennenlernen möchten, ist dieses Spiel genau das Richtige. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Spieler das erleben.“
FYNG mit Hamaguchi:
via Genki, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
3 Kommentare
Ja das habe ich auch stark gehofft. DAs ist ja schließlich die große stärke der Remake Trilogie das sie wirklich alle Charaktere aus dem Original eine so viel bessere Story und Charakterisierung gegeben haben. Bin da schon echt gespannt was sie mit Vincent und Cid zaubern werden. ICh freue mich sehr drauf.
Ich habe jetzt mal nur die Überschrift gelesen, will ja das meiste selbst erleben ohen Spoiler, aber muss sagen: Klingt gut, wenn es denn auch gut umgestezt wird. Es gibt ja einige Dinge die sind bei weitem besser als im Original und anderes, nun ja, eben nicht so. Bin gespannt^^
Ja, genau das hatte ich mir auch erhofft. Eine der größten Stärken der Remake-Trilogie ist für mich, dass sie den Charakteren aus dem Original deutlich mehr Raum geben und ihnen dadurch viel mehr Tiefe und Persönlichkeit verleihen, selbst so Nebencharaktere wie Jessie oder Biggs.
Bin deshalb schon echt gespannt, was sie mit Vincent machen. Gerade seine Vergangenheit hat mich immer am meisten interessiert, weil man im Original einfach so wenig über ihn erfahren hat. Da gibt es definitiv noch einiges, das man erzählen kann.