Final Fantasy VII Revelation wird Inhalte zu Vincent bieten, die ihr „noch nie gesehen“ habt

Naoki Hamaguchi war bei der Gamescom zu Gast und hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Medienvertretern Interviews zu Final Fantasy VII Revelation gegeben – darunter waren auch wir und bald können wir darauf eingehen.

Der Messeauftritt von Hamaguchi bei „FYNG“ von Gamestar war allerdings öffentlich und ist somit auch online schon verfügbar. Wer es also so gar nicht erwarten kann, findet ihr schon mal ein paar Appetithäppchen.

Keine Überraschung: Ihr könnt euch natürlich auf viel Vincent freuen! Das ist spannend, denn Vincent ist einerseits ein Fan-Liebling. Andererseits haben wir im Original recht wenig über ihn erfahren. Vincent bekam mit Dirge of Cerberus später zwar ein eigenes Spiel, aber das ist nach wie vor auf der PS2 gefangen und ohne moderne, leicht zugängliche Version.

„Im Gegensatz zur anderen optionalen Figur, Yuffie, wurden seine Heimatstadt und seine Herkunft im ursprünglichen FF7 eigentlich gar nicht gezeigt“, so Hamaguchi. In Revelation werden Fans noch tiefer in seine Hintergrundgeschichte eintauchen können und es soll einige „neue Enthüllungen“ geben, was er in seiner Vergangenheit getan hat und was ihn als Charakter prägte.

Dinge, „welche die Spieler noch nie gesehen haben“, so Hamaguchi. „Ich denke also, für alle, die noch tiefer in die Welt von Vincent Valentine eintauchen und diesen Charakter näher kennenlernen möchten, ist dieses Spiel genau das Richtige. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Spieler das erleben.“

FYNG mit Hamaguchi:

via Genki, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix