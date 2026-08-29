Die ersten „DLSS 5“-Mods sind da und Nivdia dürften die Ergebnisse nicht gefallen

KI-Technologien in Videospielen sind umstritten, doch insbesondere Nvidia möchte diese Technologie vorantreiben. Ihr neuestes Projekt ist DLSS 5 – und obwohl es technisch beeindruckt, finden viele SpielerInnen die optischen Ergebnisse grauenhaft.

Nvidia bezeichnet den Look als „fotorealistische Beleuchtung und Materialien“ – SpielerInnen in aller Welt nennen es schlicht „KI-Slop“ und kritisieren die neue Technologie scharf. Das Ergebnis von Moddern dürfte nun eher Wasser auf die Mühlen der Kritiker spülen.

Mods auf Basis einer geleakten Alpha-Version

Eines der ersten Spiele, welches diese Technologie nutzen wird, ist NBA 2K27. Hier soll es vor allem eingesetzt werden, um die Gesichter ihrer realen Vorbilder realistischer nachzuahmen. Von diesem Build ist eine frühe Alpha-Version an die Öffentlichkeit gelangt.

Technikbegeisterte Modder (via VGC) fanden schnell einen Weg, die entsprechenden „DLSS 5“-Dateien aus dem Spiel zu extrahieren und modden die Technologie jetzt unoptimiert in andere Spiele – mit den vorhersehbaren Ergebnissen.

Prominente Beispiele sind Cyberpunk 2077 und Control. Während in Cyberpunk 2077 die Reaktionen zu den KI-optimierten Gesichtern tendenziell positiv ausfallen, sind sie bei Control bereits gemischt – und bei Final Fantasy VII Rebirth ziemlich negativ. Noch schlimmer sehen die Reaktionen der Fans bei Ellie aus The Last of Us Part 2 aus, welche wirkt, als wäre sie mindestens ein Jahrzehnt gealtert.

Nvidia betont Konfigurationsmöglichkeit

Nvidia-CEO Jensen Huang reagierte bereits in der Vergangenheit etwas gereizt auf die Kritik an DLSS 5. Die Gegner der KI-Technologie lägen „völlig falsch“. „Der Grund dafür ist, dass DLSS 5, wie ich sehr sorgfältig erklärt habe, die Steuerbarkeit der Geometrie, Texturen und alles andere im Spiel mit generativer KI verschmilzt“, sagte er.

Das ist auch in der veröffentlichten Vorabversion sichtbar: Die Modder finden bereits sieben Vorkonfigurationen von DLSS 5, welche von den Entwicklern weiter verfeinert und auf ihr Spiel angepasst werden können. So sollen die Ergebnisse in Zukunft besser aussehen – denn die jetzigen Ergebnisse einer auf realistische männliche Gesichter optimierte KI in anderen Spielen sehen häufig wirklich unschön aus.

via VGC, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix via Florian Schollbrock