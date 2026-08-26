Hoyoverse kann auch noch cozy: Petit Planet stellt euch seine farbenfrohe Welt vor

HoYoverse hat bei der Opening Night Live einen neuen Trailer zu Petit Planet veröffentlicht und macht damit auch darauf aufmerksam, dass die Cozy-Weltraum-Lifesim auf der Gamescom anspielbar sein wird – an einem Stand der auch stilvoll ausgeschmückt sein wird. Das Spiel ist vom 26. bis 30. August in Köln am Stand des Publishers in Halle 6.1, Stand B030, vertreten. Außerdem wurde die Vorregistrierung gestartet.

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht die farbenfrohe Welt von Starsea, welche ihr euch nach eigenen Wünschen anpassen könnt. Spielerinnen und Spieler können ihren eigenen kleinen Planeten gestalten, Pflanzen anbauen, Gebäude errichten und mit den niedlichen Bewohnern der Welt interagieren. Auch die Erkundung weiterer Himmelskörper und das Reisen durch die Galaxie gehören zu den gezeigten Aktivitäten.

Besonders positiv hat uns in unserem Anspielbericht die liebevolle Präsentation: Die beruhigende Farbpalette, stimmige Musik, vertonten Figuren und niedlichen Bewohner schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Im Mittelpunkt stehen der eigene Planet, Gartenarbeit, Angeln, Kochen, Crafting, Dekoration und die Beziehung zu den Nachbarn.

Eine weitere Beta wird in Kürze spielbar sein. Petit Planet wird im Winter 2026 für Nintendo Switch 2, PC und Mobile (Android, iOS) erscheinen. Wer’s etwas weniger cozy mag: Mit Nodusfall hat Hoyoverse zur Gamescom auch einen kompletten Gegenentwurf zu bisherigen Games angekündigt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse