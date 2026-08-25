Diese düstere Anime-Welt wird noch größer – Silver Palace überrascht mit neuem Modus

Wie jedes Jahr läutet die Opening Night Live die Gamescom in Köln ein. Auch Silver Palace nutzte die Bühne und präsentierte einen neuen Trailer. Neben weiteren Eindrücken von der düsteren Welt und den Kämpfen gab es am Ende sogar eine kleine Überraschung: Erstmals wurde ein Mehrspielermodus gezeigt.

Silver Palace hat seit seiner Ankündigung vor allem durch sein ungewöhnliches Setting auf sich aufmerksam gemacht. Das Abenteuer führt in eine riesige, viktorianisch inspirierte Metropole, kombiniert diese jedoch mit Anime-Charakteren, Detektivarbeit, Open-World-Erkundung und Echtzeitkämpfen. Entwickelt wird das Ganze von Silver Studio auf Basis der Unreal Engine 5, während Elementa als Publisher fungiert.

Zwischen Leichenhalle, Ermittlungen und Bosskämpfen

Der neue Trailer beginnt entsprechend düster. In einem beklemmenden Operationssaal untersucht die Gerichtsmedizinerin Firtho eine ungewöhnlich geformte Silverium-Leiche. Anschließend geht es hinaus in die verwinkelten Straßen der Stadt, wo die Detektivin ihren Ermittlungen nachgeht. Dazwischen zeigt der Trailer immer wieder schnelle Kampfszenen mit Ashley, Gratia, Rote Rose und weiteren Charakteren.

Auch zwei Bossgegner bekommen ihren Auftritt: „Vita et Mors“ und „Cinderella“. Gerade der Wechsel zwischen ruhigen Ermittlungen und den deutlich actionreicheren Auseinandersetzungen soll den besonderen Stil von Silver Palaceunterstreichen.

Die eigentliche Überraschung wartet jedoch in den letzten rund 15 Sekunden. Dort gewährt Silver Studio erstmals einen Blick auf einen neuen Mehrspieler-Kampfmodus. Wie genau der Multiplayer funktioniert und welchen Umfang er haben wird, verrieten die Verantwortlichen allerdings noch nicht.

Der Trailer endet schließlich mit dem Schriftzug „House of Greed“, der offenbar einen Vorgeschmack auf kommende Inhalte liefert. Weitere Details dazu stehen ebenfalls noch aus.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Happy Elements, Silver Studio