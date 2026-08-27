Der Midnight Channel wartet: Persona 4 Revival zeigt seinen großen Story-Trailer

Atlus hat einen neuen Story-Trailer zur Neuauflage veröffentlicht, der sich diesmal ganz auf die mysteriösen Ereignisse in Inaba konzentriert. Begleitend dazu gibt es ein rund zehnminütiges Story-Breakdown mit Producer Kazuhisa Wada. Aber Vorsicht, es könnte zu Spoilern kommen.

Die grundlegende Geschichte bleibt dabei natürlich bekannt. Der Protagonist zieht in die kleine Provinzstadt Inaba, in der schon bald eine Reihe mysteriöser Morde für Unruhe sorgt. Gemeinsam mit seinen neuen FreundInnen beginnt er zu ermitteln und stößt dabei auf den geheimnisvollen Midnight Channel.

Ein kleines Städtchen mit einem ziemlich großen Geheimnis

Der neue Trailer stellt entsprechend die Geschichte und einige ihrer zentralen Figuren in den Vordergrund. Hinter der zunächst beschaulichen Fassade von Inaba verbirgt sich schließlich ein immer größer werdendes Mysterium, dessen Spuren bis in eine geheimnisvolle Welt innerhalb des Fernsehers führen.

Wer etwas tiefer einsteigen möchte, bekommt zusätzlich das zehnminütige Story-Breakdown mit Kazuhisa Wada. Darin geht der Producer noch einmal ausführlicher auf die Handlung und die Ausgangssituation der Neuauflage ein.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein.

Der Story-Trailer:

Story-Breakdown mit Kazuhisa Wada:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio