Angespielt! Persona 4 Revival modernisiert den Klassiker – aber längst nicht alles

Persona 4 gehört für viele Fans bis heute zu den großen Höhepunkten der Reihe. Ursprünglich 2008 für PlayStation 2 veröffentlicht, folgte einige Jahre später mit Persona 4 Golden eine erweiterte Fassung. Im kommenden Jahr steht mit Persona 4 Revival nun die nächste Rückkehr nach Inaba an – dieses Mal als technisch und grafisch grundlegend überarbeitete Neuauflage.

Ähnlich wie schon bei Persona 3 Reload steht dabei weniger eine komplette Neuerfindung als vielmehr die Modernisierung des Klassikers im Vordergrund. Die bekannte Geschichte bleibt erhalten und orientiert sich nach bisherigen Informationen größtenteils an Golden. Gleichzeitig halten einige Komfortfunktionen und kleinere spielerische Neuerungen Einzug.

Die Ausgangssituation dürfte vielen bekannt sein: Der später offiziell Yu Narukami genannte Protagonist zieht für etwa ein Jahr zu seinem Onkel Ryotaro Dojima und dessen Tochter Nanako in die kleine japanische Provinzstadt Inaba. Was zunächst nach einem ruhigen Jahr klingt, entwickelt sich schnell zu einer Mordserie voller Geheimnisse. Gemeinsam mit seinen neuen FreundInnen stößt Yu schließlich auf eine mysteriöse Welt innerhalb des Fernsehers, die eng mit den Ereignissen verbunden zu sein scheint.

Auf der diesjährigen Gamescom konnten wir Persona 4 Revival erstmals selbst ausprobieren. Die Demo war dafür in zwei Bereiche aufgeteilt: einen Story-Abschnitt und einen stärker auf die Kämpfe ausgerichteten Teil.

Inaba erstrahlt in neuem Glanz

Für die Geschichte hatte Atlus eine ziemlich passende Szene ausgewählt: Wir erlebten noch einmal den Moment, in dem der Protagonist seine Persona erweckt. Dabei fiel sofort eine der größeren Veränderungen auf. Die englischen SprecherInnen wurden ausgetauscht und die bekannten Figuren klingen entsprechend anders.

Hier dürften die Meinungen unter langjährigen Fans auseinandergehen. Uns gefielen die neuen Stimmen während der Demo insgesamt ziemlich gut, lediglich an Teddie müssen wir uns noch etwas gewöhnen. Natürlich wäre es schön gewesen, die ursprünglichen SprecherInnen wieder hören zu können. Die neue Besetzung macht bislang aber ebenfalls einen guten Eindruck – letztlich dürfte vieles schlicht Gewöhnungssache sein.

Deutlich weniger Gewöhnungszeit benötigt die grafische Überarbeitung. Ähnlich wie bei Persona 3 Reload wurde die Präsentation grundlegend modernisiert. Charaktermodelle, Umgebungen und Animationen wirken deutlich zeitgemäßer, ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren. Besonders die Figuren machen einen hervorragenden Eindruck und fühlen sich trotz der deutlich aufwendigeren Darstellung sofort vertraut an.

Auch musikalisch fährt Atlus wieder große Geschütze auf. Sowohl bekannte als auch neue Stücke gingen während unserer Anspielsession sofort ins Ohr. Schon Persona 4 und Golden konnten mit ihren Soundtracks überzeugen und bislang sieht es danach aus, als würde Revival diesem Erbe gerecht werden.

Beim Dungeon bleibt hingegen vieles beim Alten

Im zweiten Teil der Demo durften wir einen Abschnitt aus dem ersten Dungeon spielen. Hier zeigte sich schnell, dass Atlus einen Punkt offenbar bewusst nicht grundlegend verändert hat: Die Dungeon-Struktur erinnert weiterhin stark an das Original. Die Abschnitte wirken zwar wesentlich hübscher, besitzen aber nach wie vor den Eindruck der damals zufällig zusammengesetzten Räume und Korridore.

Wer auf individuell gestaltete Dungeons wie die Paläste aus Persona 5 gehofft hatte, dürfte daher zumindest nach unserem bisherigen Eindruck enttäuscht werden. Optisch wurde kräftig modernisiert, am grundlegenden Aufbau scheint Atlus jedoch festzuhalten.

Das eigentliche Kampfsystem fühlt sich dagegen sofort vertraut und weiterhin ausgesprochen befriedigend an. Schwächen ausnutzen, Gegner zu Boden bringen und gemeinsam zuschlagen – das bewährte Fundament bleibt erhalten. Ergänzt wird es um einige neue Möglichkeiten und Komfortfunktionen.

Besonders auffällig war eine Parade gegen Schatten auf der Oberwelt. Greift ein Schatten an, lässt er sich mit dem richtigen Timing abwehren. Das fühlt sich gut an, wirkte während unserer Demo allerdings fast etwas zu mächtig. Wer die Mechanik beherrscht, dürfte nur noch selten von Gegnern überrascht werden. Damit könnte ein Teil der ursprünglichen Gefahr beim Erkunden der Dungeons verloren gehen.

Auch bekannte Mechaniken wie der Baton Pass werden in modernisierter Form integriert. Eine Revolution sollte man beim Kampfsystem deshalb nicht erwarten. Vielmehr scheint Atlus das ohnehin funktionierende Fundament gezielt zu erweitern und an einigen Stellen komfortabler zu gestalten.

Unsere Rückkehr nach Inaba macht Lust auf mehr

Nach unserer Gamescom-Demo bleibt deshalb vor allem ein sehr positiver erster Eindruck. Persona 4 Revival sieht fantastisch aus, klingt hervorragend und schafft es bislang, den Charme eines der beliebtesten JRPGs seiner Generation in ein modernes Gewand zu stecken. Bei den neuen Stimmen werden sich langjährige Fans zunächst umgewöhnen müssen und gerade bei den Dungeons hätten wir uns durchaus größere Veränderungen vorstellen können. Trotzdem hat es erstaunlich viel Spaß gemacht, nach Inaba zurückzukehren. Wenn Atlus bei der vollständigen Neuauflage die Qualität unserer kurzen Demo halten kann, dürfte Persona 4 Revival für Fans eine ziemlich schöne Rückkehr werden – und für viele andere vielleicht die erste Gelegenheit, den berühmten Mordfällen von Inaba selbst auf den Grund zu gehen.

Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio