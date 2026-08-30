Massenhaft Alien-Insekten: Die „Earth Defense Force“ wird wieder einberufen

Die EDF wird wieder einberufen. Nach Earth Defense Force 6 und Ablegern wie „World Brothers“ und „Iron Rain“ hat D3 Publisher nun Earth Defense Force 6.2: Invaders from Another World angekündigt.

Ihr erinnert euch vielleicht an Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, das eine ähnlich seltsame Namensgebung hatte. Dabei handelte es sich um eine stark erweiterte Version von Earth Defense Force 4, das im Westen als Earth Defense Force 2025 erschienene ist.

Ähnlich verhält es sich auch mit Earth Defense Force 6.2 – es ist eine erweiterte Fassung von Earth Defense Force 6 mit Verbesserungen, die speziell auf die PS5-Version zugeschnitten sind. Die Frage nach Earth Defense Force 6.1 können wir allerdings nicht beantworten.

Es sollen im verbesserten Spiel „noch größere Schwärme von Gegnern“ auf die SpielerInnen herabregnen, im besten Moment „etwa doppelt“ so viele. Ameisen, Bienen, Spinnen, alle Gegnertypen seien zahlenmäßig angewachsen. Mehr als die Hälfte der Missionen seien angepasst und überarbeitet.

Neue Missionen und Systeme

Dazu gibt es neue Missionen und erstmals ein System zur Anpassung von Waffen. Beispielsweise könne man das Sturmgewehr mit spezieller Munition ausstatten, um neue Effekte zu erzielen. Einen Termin für Earth Defense Force 6.2: Invaders from Another World gibt es noch nicht. Bei der Tokyo Game Show im September soll das Spiel allerdings bereits anspielbar sein.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force 6.2: Invaders from Another World, D3 Publisher, Sandlot