Das nächste Story of Seasons ist da – zumindest bekommen wir einen ersten Blick

Nach zwei Neuauflagen in Folge warten viele Fans darauf, wohin die Reise für Story of Seasons als Nächstes geht. 2025 erschien mit Story of Seasons: Grand Bazaar eine Neuinterpretation des ursprünglichen Nintendo-DS-Abenteuers, zuvor hatte Marvelous bereits A Wonderful Life neu aufgelegt. Der letzte komplett neue Hauptteil, Pioneers of Olive Town, liegt hingegen bereits einige Jahre zurück.

Nun gibt es zumindest einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Zukunft. Marvelous hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Story of Seasons ein kurzes Work-in-Progress-Video zum nächsten Serienteil veröffentlicht. Besonders viele Informationen sollten Fans davon allerdings noch nicht erwarten.

Das nächste Story of Seasons zeigt sich erstmals

Das gezeigte Material stammt ausdrücklich aus einer laufenden Entwicklung und soll lediglich einen ersten Eindruck davon vermitteln, woran Marvelous derzeit arbeitet. Einen offiziellen Titel, die Plattformen oder ein Veröffentlichungsdatum nannte das Unternehmen noch nicht.

Dass ein neuer Teil entsteht, ist grundsätzlich keine Überraschung. Bereits beim Marvelous Game Showcase 2023 hatte das Unternehmen gleich zwei neue Projekte aus dem Story of Seasons-Universum angekündigt. Eines davon sollte das bekannte, „traditionelle Gameplay“ der Reihe fortführen, während ein weiteres Projekt stärker auf Multiplayer setzen sollte.

Welches dieser damaligen Projekte wir nun gesehen haben, wurde nicht näher ausgeführt. Zumindest ist jetzt aber klar: Nach den Neuauflagen von A Wonderful Life und Grand Bazaar befindet sich das nächste Story of Seasons weiterhin in Entwicklung. Bis Marvelous konkreter wird, müssen sich Fans allerdings noch mit dem kurzen Work-in-Progress-Material begnügen.

Das Video:

via Gematsu, Bildmaterial: New Story of Seasons, Marvelous