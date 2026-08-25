Das Pokémon-ähnliche und bunte Roco Kingdom überrascht bei der Opening Night Live

Früher hieß es: Sega does what Nintendon’t, jetzt sind es zunehmend chinesische Entwickler, die Nintendo herausfordern. Ein besonders beliebtes Ziel scheint die Pokémon-Marke zu sein, welche in den letzten Jahren vorsichtig versuchte, sich weiterzuentwickeln – und nicht nur dafür einiges an Kritik einstecken musste.

Eine häufige Forderung der Fans: Wir wollen ein Monstersammel-MMO. Genau hier setzen Morefun Studios mit Roco Kongdom an, das von Tencent unterstützt wird. In Roco Kingdom streift ihr durch die riesige, offene Welt von Carosia, in der zahlreiche niedliche und farbenfrohe Wesen namens Jinies darauf warten, gefangen, trainiert und in Kämpfen eingesetzt zu werden.

Die Welt ist dabei keineswegs leer, denn in China wurde sie über 16 Jahre hinweg aufgebaut – als Browserspiel konnte Roco Kingdom bereits über 400 Millionen Fans gewinnen. Das heute vorgestellte Roco Kingdom ist quasi ein Remaster.

Roco Kingdom ist quasi ein Remaster

Die westliche Version von Roco Kingdom, in China als Roco Kingdom: World bekannt, wurde aufwändig neu aufgelegt. Das Spiel wird für PCs, Konsolen und Mobilgeräte veröffentlicht. Dabei soll echtes MMORPG-Feeling aufkommen.

Ihr könnt euch nahtlos mit Freunden zu Gruppen zusammenschließen und gemeinsam die Welt von Roco Kingdom erkunden – per Crossplay auch über Länder- und Plattformgrenzen hinweg. Die mehr als 400 Jini-Arten leben in ihren jeweils eigenen Lebensräumen.

Die Kämpfe laufen dabei klassisch rundenbasiert ab und sind auf PvP optimiert. Tencent und Morefun Studios behaupten, das Spiel soll trotz F2P ohne Pay-to-win-Mechaniken auskommen.

Auffällig ist der Stil: Im Westen vor allem durch Zelda: Breath of the Wild bekannt geworden, ist der detaillierte, stark stilisierte Cel-Shading-Stil in China vor allem durch Genshin Impact bekannt und beliebt geworden.

Beta-Test soll internationales Feedback sammeln

„Roco Kingdom ist außerdem eine Welt, die man mit anderen teilen kann. Man kann mit Freunden Händchen halten, gemeinsam auf Jinies reiten, die Häuser der jeweils anderen besuchen, Herausforderungen bestreiten oder sich zu einem freundschaftlichen Duell treffen. Wir können es kaum erwarten, neue Spieler willkommen zu heißen“, so Xiaoye, Narrative Director und Localization Lead von Roco Kingdom.

„Unser erster globaler Spieltest ist ein wichtiger Schritt, aber erst der Anfang. Für uns beginnt damit auch ein Versprechen: Wir wollen zuhören, lernen und diese Welt gemeinsam mit Spielern auf der ganzen Welt weiterentwickeln. Wir versprechen, uns um diese Welt zu kümmern, auf die Menschen zu hören, die sie betreten, und sie kontinuierlich vielfältiger, herzlicher und überraschender zu gestalten. Hier beginnt unsere gemeinsame Reise.“

Roco Kingdom erscheint weltweit für Windows-PC, PlayStation, Xbox sowie Mobilgeräte mit iOS und Android. Ein Veröffentlichungstermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Ein geschlossener Beta-Test mit dem Namen „QuackQuack Test“ wird im Oktober erwartet und soll zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Roco Kingdom, MoreFun Studios, Tencent