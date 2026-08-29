Vaan aus Final Fantasy XII ist zurück und seine Mysth-Tek haut immer noch ordentlich rein

Anders als die Abenteuer von Lightning sind jene von Vaan ganz gut auf modernen Plattformen spielbar. Square Enix veröffentlichte vor einigen Jahren die „The Zodiac Age“-Version von Final Fantasy XII für PS4, Xbox One und Switch, die auch auf den Folgeplattformen spielbar ist.

Dabei hat Vaan auch etwas mit Lightning gemeinsam: Er wurde von Fans wahrscheinlich ebenso kontrovers aufgenommen. Ob Vaan der Held der Geschichte von Final Fantasy XII ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Dass er ein guter Protagonist ist, weil er Einblicke in eine Welt ermöglicht, die uns sonst verborgen geblieben wäre, dazu gibt es spannende Interpretationen.

Für die 50 Prozent der „Final Fantasy“-Fans, die nicht genug von Vaan bekommen können, gibt es jedenfalls bald Nachschub. Genauso wie Lightning, aber auch Zidane, Clive, Squall, Tidus und Cloud, ist Vaan eine der Visionen in Final Fantasy Resonance und Square Enix zeigt ihn jetzt in einem neuen Trailer.

Visionen sind kristallisierte Essenzen eines Charakters, den ihr als Unterstützung erhaltet, wenn ihr Ereignisse im Spiel absolviert. Die Helden um Rain könnt ihr dann mit jeweils einer Vision ausrüsten, die euch im Kampf unterstützt. Mitunter lösen sie sogar die Resonanz aus – mächtige Angriffe. Neben Vaan seht ihr unten auch die Vision Y’shtola.

Besucht unser Artikel-Archiv, um mehr zu erfahren! Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 neben der PlayStation 5 auch für Switch 2, die alte Switch, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Vaan in Resonance:

Y’shtola in Resonance:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse