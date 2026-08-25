Crimson Desert bekommt neue Story-Inhalte und erfüllt deutschen Fans einen Wunsch

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2026 hat Pearl Abyss mit Crimson Desert Enhanced ein neues Update für das umfangreiche Open-World-Abenteuer angekündigt. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht neue Tiere oder andere zusätzliche Aktivitäten, sondern vor allem die Geschichte.

Ein neuer Trailer verspricht ausdrücklich „new story moments“, die dem bestehenden Abenteuer hinzugefügt werden. Weitere Details dazu, wie umfangreich diese neuen Szenen ausfallen oder an welchen Stellen sie eingebaut werden, nannte Pearl Abyss zunächst nicht.

Mehr Geschichte und erstmals deutsche Sprachausgabe

Gerade die Überarbeitung der Handlung dürfte interessant werden, denn die Geschichte gehört zu den Bereichen von Crimson Desert, die seit der Veröffentlichung häufiger Kritik einstecken mussten. Die zusätzlichen Momente könnten nun dabei helfen, Charaktere und Ereignisse ausführlicher miteinander zu verbinden.

Doch nicht nur inhaltlich wird nachgebessert. Crimson Desert Enhanced erweitert außerdem die verfügbaren Sprachausgaben deutlich. Neu hinzukommen Deutsch, Französisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch und Japanisch.

Wer bei der Opening Night Live hingegen auf Neuigkeiten zur angekündigten DLC-Erweiterung gehofft hatte, muss sich weiterhin gedulden. Dazu machte Pearl Abyss im Rahmen der Präsentation keine neuen Angaben.

Der neue Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss