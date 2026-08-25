Das „Baby von GTA, Spider-Man und Yakuza“ – Ananta erhält einen konkreten Termin

Endlich gibt es neue Informationen zu Ananta, dem urbanen F2P Open-World-Action-RPG von NetEase Games und Studio Naked Rain. Nach der Ankündigung bei der Gamescom 2023 als Project Mugen gab es heute einen neuen Trailer zum viel erwarteten Spiel im Rahmen der Opening Night Live.

In Ananta übernehmt ihr die Rolle von Elite-AgentInnen der A.C.D. (Anti-Chaos Directorate) in der fiktiven Küstenmetropole Nova City, wo ihr gegen übernatürliches Chaos kämpft – von paranormalen Phänomenen, lebendigen Fahrzeugen bis zu skurrilen Szenen wie „Toiletten, die durch den Straßenverkehr laufen“.

Neu ist, dass ihr zwei Abenteuer in zwei Städten spielen könnt, welche aber beide an asiatische Metropolen wie Shanghai, Tokyo und Hangzhou angelehnt sind. Dazu kommen neue Aktivitäten aus dem Kung-Fu, welche auch euren Kampfstil beeinflussen.

Auch die Umgebung bietet immer eine Waffe – selbst Mülltonnen und Gitarren können im Kampf nützlich werden. Da fühlt man sich doch gleich wieder an den „Yakuza“-Teil erinnert. Auf diese Weise gibt es immer neue Wege, Kämpfe zu bestreiten und zu gewinnen. Wer eher einen defensiven Spielstil bevorzugt, kann auch präzise ausweichen und blocken, um die Gegner mit einem Konterangriff auszuschalten.

Das Baby von GTA, Spider-Man und Yakuza?!

Für viele wurde das Spiel interessant durch den PS5-Trailer zu Beginn des Jahres, der Elemente der Spiele GTA, Spider-Man und eben Yakuza in der Anime-Welt von Ananta zeigte. Überzeugt hatten vor allem die lebendige Großstadt, die actionreichen Kämpfen mit Comic-haften Animationen und die simulierten Aktivitäten des Alltags.

Dabei soll das Spiel zumindest auf das klassische Charakter-Gacha verzichten, sodass ich jeder die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere In-Game freischalten kann. Welche weiteren Inhalte hinter einer Bezahlwand oder Gacha-Mechaniken stecken, ist nicht bekannt – wahrscheinlich sind aber kostenpflichtige Skins, Outfits und zeitlich limitierte Inhalte.

Inzwischen warten über 15 Millionen Fans weltweit auf die Veröffentlichung von Ananta, die am 15. Januar 2027 für PlayStation 5, PC (Windows) sowie Mobilgeräte (iOS/Android) erfolgen wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain