Death Stranding im „Studio Ghibli“-Style: Into the Wind verschlägt euch aufs Motorrad

GamesRadar bringt es mit einem ziemlich treffenden Vergleich auf den Punkt: Into the Wind wirkt ein bisschen so, als hätte Studio Ghibli ein Death Stranding entwickelt.

Statt durch eine trostlose Welt schleppt ihr eure Pakete allerdings durch die farbenfrohe Inselwelt von Santa Rosa – inklusive Luftpiraten und einem ungewöhnlichen Gefährt, das Motorrad und Flugzeug miteinander verbindet. Auch wir hatten nach dem ersten Blick sofort Ghibli-Parallelen im Kopf.

Entwickelt wird das Abenteuer von Bloom and Gloom Games. Beim Future Games Show im Rahmen der Gamescom gab es nun einen ausführlicheren Einblick ins Gameplay. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht bislang noch nicht fest, angekündigt ist Into the Wind für PC via Steam.

Paketzustellung mit einigen Hindernissen

Als KurierIn nehmt ihr in den verschiedenen Geschäften Aufträge an und transportiert deren Fracht quer über die Inseln. Dabei kann es durchaus kurios werden: In der Präsentation sollten beispielsweise ein lebender Schwertfisch und eine Mine ausgeliefert werden.

Wie bei Death Stranding ist allerdings nicht nur das Ziel entscheidend. Unterschiedliche Arten von Fracht beeinflussen das Fahr- und Flugverhalten eures Gefährts Ermes. Schwere Kisten bringen beispielsweise ordentlich Geld ein, können euch aber so stark belasten, dass Fliegen vorübergehend keine Option mehr ist.

Das kann problematisch werden, denn über Santa Rosa treiben sich Luftpiraten herum. Seid ihr leicht genug unterwegs, könnt ihr mit Ermes abheben, Luftkämpfe austragen und akrobatische Manöver vollführen. Mit schwerer Ladung bleibt dagegen womöglich nur der längere und sicherere Weg am Boden. Beschädigte Fracht bedeutet schließlich weniger Geld.

Zwischen den Lieferungen dürft ihr euch Zeit für Erkundungen nehmen, weitere Aufträge annehmen und nach neuen Teilen für Ermes oder eure Basis suchen. Hinter der gemütlichen Fassade wartet zudem ein größeres Geheimnis: Der Protagonist versucht herauszufinden, was mit seinem verschwundenen Onkel geschehen ist, der zuletzt auf dem Weg in eine mysteriöse Wolke über Santa Rosa gesehen wurde.

Wer selbst einen Eindruck gewinnen möchte, kann sich auf Steam bereits für kommende Playtests registrieren.

Der neue Einblick:

via GamesRadar, Bildmaterial: Into the Wind, Three Friends, Bloom & Gloom