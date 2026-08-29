Alleine gegen GTA VI: Devolver veröffentlicht dieses Spiel am Launchday des Blockbusters

Devolver Digital hatte schon vor Wochen durchblicken lassen, dass man zum Launch von Grand Theft Auto VI etwas plant. Alles andere wäre irgendwie auch eine Überraschung gewesen. Devolver ist seit Jahren bekannt für derartige PR-Stunts.

2021 veröffentlichte man ein Spiel beispielsweise ausschließlich physisch. Regelmäßig nimmt man nicht nur sich selbst, sondern gerne auch die Konkurrenz aufs Korn. Jetzt veröffentlicht man ein Spiel im November – taggenau mit Grand Theft Auto VI.

Volvy’s Adventure: Reslimed von Doinksoft wird am 19. November bei Steam erscheinen. „Anspruchsvolle Videospiel-Liebaber“ können es jetzt schon mit einem 25-prozentigen Rabatt vorbestellen. Ein Spiel voller Inhalte und „weniger Gesundheitshinweise“, die Kinder nun nicht mehr dazu ermutigen würden, zu rauchen.

Spielerisch ist Volvy’s Adventure: Reslimed ein klassischer Action-Platformer durch bunte Levels. Volvy ist seit einigen Jahren das überzeichnete Maskottchen von Devolver Digital und kommt bei derartigen satirischen Aktionen regelmäßig zum Einsatz. Dabei tut man gerne so, als wäre Volvy schon Jahrzehnte alt – dabei wurde er erst vor ein paar Jahren erfunden.

„Sammelt dabei köstliche Zwiebeln, um Volvy in Höchstform zu halten, und setzt seine überdimensional große Hand gegen alles ein, was sich ihm in den Weg stellt. Nutzt sie, um riesige Abgründe zu überwinden, an Schienen entlang zu gleiten, durch die Lüfte zu sausen oder um euch tief in den Untergrund zu graben.“

Der Trailer:

Bildmaterial: Devolver Digital