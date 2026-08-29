Alleine gegen GTA VI: Devolver veröffentlicht dieses Spiel am Launchday des Blockbusters

Devolver Digital hatte schon vor Wochen durchblicken lassen, dass man zum Launch von Grand Theft Auto VI etwas plant. Alles andere wäre irgendwie auch eine Überraschung gewesen. Devolver ist seit Jahren bekannt für derartige PR-Stunts.
2021 veröffentlichte man ein Spiel beispielsweise ausschließlich physisch. Regelmäßig nimmt man nicht nur sich selbst, sondern gerne auch die Konkurrenz aufs Korn. Jetzt veröffentlicht man ein Spiel im November – taggenau mit Grand Theft Auto VI.
Volvy’s Adventure: Reslimed von Doinksoft wird am 19. November bei Steam erscheinen. „Anspruchsvolle Videospiel-Liebaber“ können es jetzt schon mit einem 25-prozentigen Rabatt vorbestellen. Ein Spiel voller Inhalte und „weniger Gesundheitshinweise“, die Kinder nun nicht mehr dazu ermutigen würden, zu rauchen.
Spielerisch ist Volvy’s Adventure: Reslimed ein klassischer Action-Platformer durch bunte Levels. Volvy ist seit einigen Jahren das überzeichnete Maskottchen von Devolver Digital und kommt bei derartigen satirischen Aktionen regelmäßig zum Einsatz. Dabei tut man gerne so, als wäre Volvy schon Jahrzehnte alt – dabei wurde er erst vor ein paar Jahren erfunden.
„Sammelt dabei köstliche Zwiebeln, um Volvy in Höchstform zu halten, und setzt seine überdimensional große Hand gegen alles ein, was sich ihm in den Weg stellt. Nutzt sie, um riesige Abgründe zu überwinden, an Schienen entlang zu gleiten, durch die Lüfte zu sausen oder um euch tief in den Untergrund zu graben.“
Der Trailer:
Bildmaterial: Devolver Digital
3 Kommentare
Man hat das ja schon damals gesagt und im Nachhinein dachte ich mir immer "Coole Aktion, aber die armen Entwickler die für einen pr stunt missbraucht werden und ein Spiel entwickeln müssen, was eventuell komplett unter geht". Aber das wird dann eine Auftragsarbeit sein, wo die Entwickler schon bezahlt wurden. Und außerdem sieht es sogar ordentlich nach Spaß aus. So etwas wie wario land 4 oder pizza tower.
Am 19. November werden die Noobs GTA VI kaufen.
Aber die echten Hardcore Gamer kaufen Volvy´s Adventure Reslimed!
Ich liebe alles daran! Ich finde es schade, dass es in keiner der Gamescom Showcases groß angekündigt wurde. Wirklich schade, dass man die Devolver Digital ausgelassen hat dies Jahr, weil man nicht genug zu zeigen hatte. Man wollte das zwar noch nachholen aber da glaub ich inzwischen weniger dran. Wird wohl erst nächstes Jahr eine geben. Das Volvy Spiel wäre da halt ein wirklich schöner Aufhänger gewesen.
Seltsam finde ich, dass man es nur für Steam bringt und nicht Multi direkt. Aber vielleicht reichte die Zeit für Konsolenversionen nicht mehr, ums am 18.11 zu bringen.
Dafür ist der Preis aber echt ein Witz. Ich bezweifle, dass das Spiel da wirklich untergehen wird. Bei dem Preis braucht man gar nicht groß überlegen, wenn man Interesse dran hat.
Persönlich warte ich aber definitiv auf eine Konsolen bzw. hoffentlich kommende Switch Version dann im nächsten Jahr. Sollte die kommen wär ich definitiv dabei. Macht einfach einen fantastischen Eindruck das Gezeigte und ich freue mich, dass Volvy nun wirklich endlich sein eigenes Spiel hat!
Die große Hand ist fürs Gaming!!!