Fast 25 Euro Rabatt – Fire Emblem: Fortune’s Weave ist schon jetzt super-günstig

So langsam geht’s auf die Zielgerade, in weniger als ienem Monat erscheint Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nach Pokémon Pokopia und Tomodachi Life hat sich die Aufregung wieder etwas gelegt, ein neuer First-Party-Blockbuster steht der Switch 2 gut zu Gesicht, zumal das Weihnachtsgeschäft naht.

Praktisch: Der freie Handel buhlt um die Kundschaft und lockt aktuell mit einem Pre-Launch-Rabatt von fast 25 Euro. Bei Amazon könnt ihr das Spiel aktuell* mit 30 Prozent Rabatt vorbestellen. Das bedeutet: 55,99 Euro statt 79,99 Euro.

Damit ist die physische Version sogar deutlich günstiger als die digitale Edition, die zu 69,99 Euro vorbestellbar ist. Ein „Aufpreis“ für die physische Version? Nicht heute – vorausgesetzt, ihr bestellt* vor. Werdet ihr es tun?

Der neue Serienableger erscheint am 17. September entführt euch nach Dagda. Das Königreich blühte unter der Herrschaft der Götter zu höchstem Wohlstand auf. Stellvertretend dafür stehen die beliebten Heroenspiele. Dabei allein bleibt’s natürlich nicht. Dagda sieht sich wenig später mit dem wiedererweckten Dämonengott Balor konfrontiert.

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems