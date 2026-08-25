Fast 25 Euro Rabatt – Fire Emblem: Fortune’s Weave ist schon jetzt super-günstig

So langsam geht’s auf die Zielgerade, in weniger als ienem Monat erscheint Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nach Pokémon Pokopia und Tomodachi Life hat sich die Aufregung wieder etwas gelegt, ein neuer First-Party-Blockbuster steht der Switch 2 gut zu Gesicht, zumal das Weihnachtsgeschäft naht.
Praktisch: Der freie Handel buhlt um die Kundschaft und lockt aktuell mit einem Pre-Launch-Rabatt von fast 25 Euro. Bei Amazon könnt ihr das Spiel aktuell* mit 30 Prozent Rabatt vorbestellen. Das bedeutet: 55,99 Euro statt 79,99 Euro.
Damit ist die physische Version sogar deutlich günstiger als die digitale Edition, die zu 69,99 Euro vorbestellbar ist. Ein „Aufpreis“ für die physische Version? Nicht heute – vorausgesetzt, ihr bestellt* vor. Werdet ihr es tun?
Der neue Serienableger erscheint am 17. September entführt euch nach Dagda. Das Königreich blühte unter der Herrschaft der Götter zu höchstem Wohlstand auf. Stellvertretend dafür stehen die beliebten Heroenspiele. Dabei allein bleibt’s natürlich nicht. Dagda sieht sich wenig später mit dem wiedererweckten Dämonengott Balor konfrontiert.
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems
7 Kommentare
Schade, dass ihr kein Link für alternative Anbieter bereitgestellt habt, z.B. Media Markt ist auch günstiger als 80€ und es gibt noch einen Schlüsselanhänger dazu. Coolshop ebenso nur ohne Schlüsselanhänger. Dann suche ich mir den Link eben selbst heraus.
(Aber keiner der angegebenen ist preiswerter als Amazon.)
Ich hatte sehr viel Spaß mit Three Houses und Engage auch, wobei es mir da irgendwann zu repetitiv wurde. Lag vllt auch daran, dass ich die Teile Back 2 Back gespielt habe. Auf jedenfall ein Titel, weswegen ich mir die Switch 2 gekauft habe und nun Feuer und Flamme bin
Ich hätte fast zugeschlagen, aber ich habe die Limited vorbestellt, also brauche ich nicht. Und meine Schwester, als großer FE Fan, hat noch keine Switch 2, also sinnlos ihr zu schenken 😅
Diesmal ist Amazon wirklich anscheinend günstiger als die Konkurrenz. Normalerweise zieht Amazon ja nur mit. Aber das ist schon ein deutlicher Preisunterschied.
Ich habe mal ganz vorsichtig vorbestellt. Ob ich die Bestellung so lasse werden dann die Reviews zeigen.
Aber mal ganz im ernst: Die UVP von 80 Euro ist brutal. Selbst die digitale UVP von 70 Euro ist ebenfalls noch super hoch angesetzt. Ich weiß auch nicht, wie krass nun der Umfang des Spiels sein wird, aber Fire Emblem sind bei mir irgendwie in dieser 60 Euro Kategorie beheimatet. Liegt vielleicht daran, dass es zuletzt viele reine Handheld-Titel auf dem 3DS gab. Da waren es dann mal 40 Euro.
80 Euro ist halt ne Ansage. Dafür muss eigentlich schon einiges drin sein.
Ahh, Ihr habt mich bekommen, ich habe es vorbestellt.
Argh, der Preis ist jetzt wirklich zu verlockend... aber ich muss stark bleiben und hoffen das son wir nochmal in diesen Rahmen kommen. Das Portemonnaie blutet diesen Monat und im nächsten leider schon zu genüge 😬