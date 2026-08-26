Geralt kann es nicht lassen: The Witcher 3 erhält Remaster und ein letztes großes Abenteuer

Die Gamescom ist wieder da und wie jedes Jahr läutet die Opening Night Live die große Messe in Köln ein. Eine der mit Spannung erwarteten Präsentationen drehte sich um The Witcher 3: Wild Hunt. Nachdem im Mai überraschend mit Songs of the Past eine weitere Erweiterung angekündigt wurde, gab es nun neues Material dazu. CD Projekt Red hatte allerdings noch eine zweite Überraschung vorbereitet: The Witcher 3 bekommt ein umfangreiches Remaster.

Dabei hatte der inzwischen über zehn Jahre alte Titel erst 2022 ein Next-Gen-Update erhalten. Die neue Version geht jedoch noch einmal deutlich weiter und beschränkt sich nicht auf eine aufgehübschte Grafik. Das Remaster erscheint bereits am 29. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.

Kostenloses Remaster mit zahlreichen Neuerungen

Optisch verspricht die neue Version unter anderem Verbesserungen bei HDR, globaler Beleuchtung, Shadern, Flora und Animationen sowie ein erweitertes Raytracing. Auf dem PC kommen zusätzlich Path Tracing sowie Unterstützung für DLSS 4.5 und FSR 4 hinzu. Die PlayStation 5 Pro wird ebenfalls unterstützt, während für Nintendo Switch 2 bislang nicht näher erläuterte exklusive Features angekündigt wurden.

Auch spielerisch wird Hand angelegt. Fähigkeiten werden in einem neuen Skilltree organisiert, Monster sollen sich intelligenter verhalten und das Reiten auf Plötze wird überarbeitet. Hinzu kommen Verbesserungen bei Benutzeroberfläche, Quest-Tracking und Loot-System sowie Transmog, Cross-Plattform-Unterstützung für Mods, neue Fotomodus-Features und zusätzliche Accessibility-Optionen.

Besonders erfreulich: Wer The Witcher 3 bereits besitzt, erhält das Upgrade kostenlos. Selbst Hearts of Stone und Blood and Wine sollen Teil des Upgrades sein, unabhängig davon, ob ihr die beiden Erweiterungen zuvor gekauft habt.

Songs of the Past wird Geralts endgültiger Abschied

Damit soll gleichzeitig der Weg für The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past geebnet werden. Dass zwölf Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung überhaupt noch eine große Erweiterung erscheint, war bereits bei der Ankündigung im Mai eine Überraschung.

Songs of the Past soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen und ungefähr den Umfang von Blood and Wine erreichen. Geralt von Riva steht erneut im Mittelpunkt einer düsteren Geschichte mit neuen Gameplay-Inhalten und zusätzlichen Gwent-Karten. Gleichzeitig soll die Handlung eine Brücke zwischen The Witcher 3 und The Witcher 4 schlagen.

Entwickelt wird die Erweiterung gemeinsam von CD Projekt Red und Fool’s Theory. Danach soll allerdings endgültig Schluss sein: Songs of the Past ist als letzte Erweiterung für The Witcher 3 geplant.

Der „Remastered“ Trailer:

Der „Songs of the Past“ Teaser:

via GamePro, Bildmaterial: CD Projekt RED