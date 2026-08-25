Die „Genshin Impact“-Macher überraschen mit einem Spiel, das man ihnen kaum zurechnet

Zu der Überraschung aller eröffnete am Abend HoYoverse die Opening Night Live im Rahmen der Gamescom 2026. Das neue Spiel heißt Nodusfall und sieht ganz anders aus als das, was man von dem chinesischen Entwickler und Publisher gewohnt ist.
Offenbar basiert der neue Titel – ebenso wie Varsapura – auf der Unreal Engine 5 und ist ein deutlich realistischerer Titel, der immer wieder an Monster Hunter und mit seinem Setting auch ein wenig an die düsteren FromSoftware-Spiele wie Elden Ring erinnert.
Angekündigt wurde es auf der großen Bühne von Geoff Keighley im Anschluss als „Koop-Action-Titel“, bei dem Spielende zusammenhalten und sich gemeinsam koordinieren müssen. Denn es gilt, „mächtige mythische Wesen“ zu besiegen.
Nodusfall „vereint unterschiedliche Mythologien in sich und wartet dementsprechend mit vielfältigen mythischen Kulissen auf, bietet eine realistische Grafik und zeichnet sich durch tolle Koop-Kämpfe aus“, führt Hoyoverse ein.
Teamwork, Taktik und Flexibilität
„In einer Welt, in der die göttliche Autorität zerfallen und die Ordnung zusammengebrochen ist, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Weavern, knüpfen Bündnisse mit mächtigen Gefährten, stellen sich gemeinsam den die Welt bedrohenden Feinden, bedienen sich der verbleibenden Götterkräfte und stellen schließlich die Ordnung der Welt wieder her.“
Und weiter: „Jede Begegnung mit furchterregenden Gegnern ist eine durch Teamwork geschmiedete epische Geschichte, die für Action-Nervenkitzel sorgt und entschlossene Strategien reich belohnt.“ Spieler stellen Teams zusammen und werden in Kämpfen zu ihrem taktischen Zusammenspiel und strategischer Flexibilität auf die Probe gestellt. Verschiedene Rollen und Fähigkeiten führen zu unzähligen Taktikvarianten.
Viel mehr ist bisher nicht bekannt zum überraschenden neuem Titel von HoYoverse – auch zu Plattformen einem Zeitraum für die Veröffentlichung gibt es noch keine Details. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Nodusfall, Hoyoverse
3 Kommentare
Nodus' Fall sieht für mich nach einer ziemlich interessanten Überraschung aus. Statt der typischen Anime-Optik, die man von Hoyoverse gewohnt ist, geht es hier deutlich düsterer zur Sache – und mit der Unreal Engine 5 sowie den riesigen Bossen erinnert das Ganze schon ziemlich an Monster Hunter.
Bin gespannt, ob hinter dem ersten Eindruck auch spielerisch mehr steckt. Gerade dieser Stilwechsel macht das Ding für mich aber auf jeden Fall interessant.
Ich Lese schon Hoyoverse und Koop in einem Satz und habe jetzt schon kein Bock mehr auf dem Titel. Erst Kürzlich habe ich meinen Hoyoverse Account zur Löschung Freigegeben weil ich keinen Bock mehr auf den Saftladen habe und hoffe das der Anlauf diesmal Klappt.
Und das Ding ist Theoretisch hat Hoyoverse Potenzial und die Manpower die Chinesiche/Koreanische Spieleindustrie Weiter nach Oben zu Befördern aber der Fokus auf Gacha Slop, der Kult der um diese Firma Herrscht die Teils sogar Pokemon in die Schatten stellt und die Tatsache das die 15 Milliarden US Dollar in AI Stecken führen im Endeffekt dazu das ich keinen Bock mehr habe mich mit deren Titeln zu Befassen, da ist mir sogar Unironisch GameFreak mit den Pokemon Rittern der Tafelrunde Lieber.
Das wird dann wahrscheinlich die Konkurrenz zu MH sein, die ja gerüchteweise durchs Netz ging. Sieht für mich stilistisch aber eher wie ein Soulslike aus. Für mich schon zu düster/ farblos, aber nu. Gameplay hat mich tatsächlich eher so an Scalebound erinnert, zumindest vom letzten gameplay, wo die auch als Truppe gegen einen riesigen Boss gekämpft haben.
Also Interesse ist ja schonmal da