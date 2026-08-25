Die „Genshin Impact“-Macher überraschen mit einem Spiel, das man ihnen kaum zurechnet

Zu der Überraschung aller eröffnete am Abend HoYoverse die Opening Night Live im Rahmen der Gamescom 2026. Das neue Spiel heißt Nodusfall und sieht ganz anders aus als das, was man von dem chinesischen Entwickler und Publisher gewohnt ist.

Offenbar basiert der neue Titel – ebenso wie Varsapura – auf der Unreal Engine 5 und ist ein deutlich realistischerer Titel, der immer wieder an Monster Hunter und mit seinem Setting auch ein wenig an die düsteren FromSoftware-Spiele wie Elden Ring erinnert.

Angekündigt wurde es auf der großen Bühne von Geoff Keighley im Anschluss als „Koop-Action-Titel“, bei dem Spielende zusammenhalten und sich gemeinsam koordinieren müssen. Denn es gilt, „mächtige mythische Wesen“ zu besiegen.

Nodusfall „vereint unterschiedliche Mythologien in sich und wartet dementsprechend mit vielfältigen mythischen Kulissen auf, bietet eine realistische Grafik und zeichnet sich durch tolle Koop-Kämpfe aus“, führt Hoyoverse ein.

Teamwork, Taktik und Flexibilität

„In einer Welt, in der die göttliche Autorität zerfallen und die Ordnung zusammengebrochen ist, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Weavern, knüpfen Bündnisse mit mächtigen Gefährten, stellen sich gemeinsam den die Welt bedrohenden Feinden, bedienen sich der verbleibenden Götterkräfte und stellen schließlich die Ordnung der Welt wieder her.“

Und weiter: „Jede Begegnung mit furchterregenden Gegnern ist eine durch Teamwork geschmiedete epische Geschichte, die für Action-Nervenkitzel sorgt und entschlossene Strategien reich belohnt.“ Spieler stellen Teams zusammen und werden in Kämpfen zu ihrem taktischen Zusammenspiel und strategischer Flexibilität auf die Probe gestellt. Verschiedene Rollen und Fähigkeiten führen zu unzähligen Taktikvarianten.

Viel mehr ist bisher nicht bekannt zum überraschenden neuem Titel von HoYoverse – auch zu Plattformen einem Zeitraum für die Veröffentlichung gibt es noch keine Details. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Nodusfall, Hoyoverse