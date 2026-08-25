Ein bisschen Grounded, aber gemütlicher: Cozy-Titel zeigt sich erneut auf der Gamescom

Im vergangenen Oktober bekamen wir erstmals einen Blick auf Animula Nook. Danach folgten eine Alpha-Phase und entsprechende Playtests. Pünktlich zur Gamescom meldet sich die knuffige Lebenssimulation nun mit einem neuen Trailer zurück – und wer in Köln vor Ort ist, kann sogar selbst Hand anlegen.

Publisher Tencent Games und Entwickler LilliLandia Games präsentieren auf der Gamescom eine neue Version von Animula Nook. Das Spiel ist dabei Teil des laut Tencent bislang größten eigenen Gamescom-Line-ups des Publishers. Die Messe findet vom 26. bis 30. August in Köln statt.

Ganz klein auf der Gamescom

Das grundlegende Konzept erinnert zunächst ein wenig an Grounded: Auch in Animula Nook erlebt ihr die Welt aus einer winzigen Perspektive und verwandelt alltägliche Orte in riesige Landschaften. Spielerisch geht es allerdings deutlich gemütlicher zu. Statt Survival steht eine Cozy-Lebenssimulation mit Erkundung, Einrichtung und zahlreichen kleinen BewohnerInnen im Mittelpunkt.

Für die Gamescom wurde der aktuelle Build technisch und optisch überarbeitet. Tencent verspricht Verbesserungen bei Grafik, Materialien, Rendering und Charakteranimationen. BesucherInnen können unter anderem den Schreibtisch, die Fensterbank und die Wupa Woods erkunden, neue „Minies“ kennenlernen sowie zusätzliche Möbel und Outfits entdecken. Auch das Zusammenstellen eigener Looks und das Aufnehmen von Fotos gehören zur Demo.

Passend dazu erhält Animula Nook einen aufwendig gestalteten Messestand mit einer Nachbildung der Miniaturwelt und einem vier Meter hohen aufblasbaren Wupa. Wer nicht nach Köln reisen kann, bekommt alternativ einen virtuellen Messestand für PC und Mobilgeräte mit Neuigkeiten und kleinen Aktivitäten geboten.

Animula Nook befindet sich für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC und Mac in Entwicklung. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. Einen neuen Eindruck liefert dafür der frisch veröffentlichte „Shrink at Gamescom 2026!“-Trailer.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Animula Nook, Tencent Games, LilliLandia Games