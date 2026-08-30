Nur ein Wort: „Westen“ – das neue „Rune Factory“ schlägt eine neue Richtung ein

Rune Factory 6 ist schon eine ganze Weile angekündigt. 2023 wurde das Spiel gemeinsam mit Rune Factory: Project Dragon angekündigt, aus dem letztlich Rune Factory: Guardians of Azuma geworden ist, welches bereits veröffentlicht wurde.
Serien-Director Shiro Maekawa erklärte damals, müsse er Rune Factory 6 mit nur einem Wort beschreiben, wäre es „Westen“ – das Spiel sollte im Gegensatz zum östlich angehauchten Guardians of Azuma stehen. Beim Anniversary-Livestream gab Marvelous endlich einen ersten Blick auf Rune Factory 6.
Und im Kontext der Ein-Wort-Beschreibung von 2023 erweckt Rune Factory 6 gleich einen ganz anderen Eindruck als Guardians of Azuma. Statt Kirschblütenbäumen und Samurai gibt es Mittelalter-Fantasy-Optik mit Hütten und Festungen.
Dass Rune Factory 6 auch spielerisch komplett neue Schwerpunkte setzt, ist weniger zu erwarten. Auch diesmal dürfen wir uns höchstwahrscheinlich auf Farmarbeit mit Monstern und Pflanzen, über das Bekämpfen von Monstern in Dungeons, Crafting- und RPG-Elemente freuen. Sicherlich haben sich die Enwtickler darüber hinaus das ein oder andere überlegt.
Doch das wird die Zeit zeigen. Mit dem neuen „Work-in-Progress Video“, das zunächst nur als Teaser dient, dürfte Marvelous so langsam dazu übergehen, mehr zu Rune Factory 6 zu verraten. Freuen wir uns also auf die nächsten Monate!
Der erste Teaser:
Bildmaterial: Rune Factory 6, Marvelous
2 Kommentare
Es gab einige Elemente und Weiterentwicklung in Guardians of Azuma, wie die Art der Bewirtschaftung der Felder (und das das auch die Bewohner übernommen haben), die sie gerne auch in den anderen neuen Teilen jetzt übernehmen/weiter entwickeln können.
Ja Azuma hat mir echt gut gefallen. Von den Events her ist 4 aber noch ungeschlagen.