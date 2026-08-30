Nur ein Wort: „Westen“ – das neue „Rune Factory“ schlägt eine neue Richtung ein

Rune Factory 6 ist schon eine ganze Weile angekündigt. 2023 wurde das Spiel gemeinsam mit Rune Factory: Project Dragon angekündigt, aus dem letztlich Rune Factory: Guardians of Azuma geworden ist, welches bereits veröffentlicht wurde.

Serien-Director Shiro Maekawa erklärte damals, müsse er Rune Factory 6 mit nur einem Wort beschreiben, wäre es „Westen“ – das Spiel sollte im Gegensatz zum östlich angehauchten Guardians of Azuma stehen. Beim Anniversary-Livestream gab Marvelous endlich einen ersten Blick auf Rune Factory 6.

Und im Kontext der Ein-Wort-Beschreibung von 2023 erweckt Rune Factory 6 gleich einen ganz anderen Eindruck als Guardians of Azuma. Statt Kirschblütenbäumen und Samurai gibt es Mittelalter-Fantasy-Optik mit Hütten und Festungen.

Dass Rune Factory 6 auch spielerisch komplett neue Schwerpunkte setzt, ist weniger zu erwarten. Auch diesmal dürfen wir uns höchstwahrscheinlich auf Farmarbeit mit Monstern und Pflanzen, über das Bekämpfen von Monstern in Dungeons, Crafting- und RPG-Elemente freuen. Sicherlich haben sich die Enwtickler darüber hinaus das ein oder andere überlegt.

Doch das wird die Zeit zeigen. Mit dem neuen „Work-in-Progress Video“, das zunächst nur als Teaser dient, dürfte Marvelous so langsam dazu übergehen, mehr zu Rune Factory 6 zu verraten. Freuen wir uns also auf die nächsten Monate!

Der erste Teaser:

Bildmaterial: Rune Factory 6, Marvelous