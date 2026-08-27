Das neue „Mega Man“ macht Fans mit Gameplay, Proto Man, Twinkle Girl und mehr glücklich

Mit Spannung hatten Fans das erste Gameplay-Material zum bei den The Game Awards 2025 angekündigten, neuen „Mega Man“-Abenteuer erwartet. Nachdem die letzte Capcom Spotlight diesbezüglich nicht ergiebig war, hat Capcom bei der Gamescom die Hüllen fallen gelassen.

Schon bei der Opening Night Live präsentierte man einen neuen Trailer zu Mega Man: Dual Override mit ersten ausführlichen Blicken auf neue Gameplay-Elemente, Proto Man, Twinkle Girl, Power-Ups, Endgegner und mehr.

Proto Man kämpft an der Seite von Mega Man als spielbarer Charakter. Capcom erklärt: „Der wandernde Krieger verfügt über seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, wodurch die Spielenden mehr Auswahl haben, wie sie Herausforderungen mit zwei unterschiedlichen Spielstilen meistern können.“

Neu vorgestellt wird auch das namensgebende Override-System, das offensichtlich sogar wichtiger für den Titel des Spiels war, als die 12. Dieses System ermöglicht es Robotern, „vorübergehend Kräfte freizusetzen, die über ihre normalen Fähigkeiten hinausgehen. Dieser Kraftschub hat jedoch seinen Preis! Wenn der Override nachlässt, kommt es zu einem vorübergehenden Leistungsabfall.“

Mit Spezialchips könnt ihr Mega Man und Proto Man personalisieren und verbessern. Außerdem feiert Twinkle Girl ein feuriges Debüt als eine von acht neuen Meisterrobotern. Die Fähigkeiten besiegter Meisterroboter können wie immer analysiert und in Spezialwaffen umgewandelt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mega Man: Dual Override, Capcom