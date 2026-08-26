Amerika, aber komplett „japanisiert“ – Action-RPG mit verrücktem Setting meldet Comeback

Einer der außergewöhnlichsten Trailer bei der gestrigen Opening Night Live zur Gamescom war sicherlich Showa American Story. Das bereits 2022 angekündigte Action-RPG von NEKCOM Games meldete sich mit einem neuen Trailer und frischen Screenshots zurück – und sein ziemlich verrücktes Setting hat seit der ursprünglichen Vorstellung nichts von seinem Reiz verloren.

Showa American Story wird oft als „post-apocalyptic romance RPG“ und alternatives Historiendrama beschrieben. Dahinter steckt eine Welt, in der Japan Ende der 1980er-Jahre zur dominierenden Macht aufgestiegen ist und die USA kulturell kolonisiert hat. Amerikanische und japanische Retro-Popkultur werden entsprechend wild miteinander vermischt.

Wiederauferstanden im „japanisierten“ Amerika

Im Mittelpunkt steht Chigusa Choko, eine junge Frau, die aus zunächst unbekannten Gründen von den Toten zurückkehrt. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr allerdings nicht: Amerika wurde von Zombies, Monstern und einigen ziemlich exzentrischen Überlebenden überrannt. Auf einem Roadtrip durch das Land versucht Choko herauszufinden, was mit ihr und der Welt geschehen ist.

Dabei besucht sie bekannte Orte in völlig neuer Form. Los Angeles wurde beispielsweise zu Neo Yokohama, während Austin nun als Neo Tokyo #4 bekannt ist. Auch San Francisco und Las Vegas gehören zu den Stationen. Entscheidungen und Dialoge sollen Einfluss auf die Reise nehmen, während einige der Überlebenden Choko sogar als BegleiterInnen unterstützen können.

Gekämpft wird in Echtzeit mit einem entsprechend absurden Waffenarsenal. Neben Schusswaffen und Samurai-Schwertern stehen unter anderem ein Bohrarm und sogar eine amerikanische Flagge zur Verfügung. Ausweichen, Konter und Exekutionen gehören ebenso zum Kampfsystem. Minispiele wie Arcade-Automaten, Training oder sogar Himmel und Hölle verbessern wiederum Chokos Werte und sollen gleichzeitig das Retro-Gefühl verstärken.

Die ungewöhnliche Mischung kommt dabei nicht von ungefähr. Das chinesische Entwicklerteam wuchs nach eigenen Angaben in einer Zeit auf, in der amerikanische und japanische Popkultur starken Einfluss auf China ausübten. Genau diese kulturelle Vermischung bildet eine wichtige Grundlage für das eigenwillige Szenario.

Showa American Story befindet sich für PlayStation 5 und PC via Steam in Entwicklung. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde weiterhin nicht genannt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Showa American Story, 2P Games, 4Divinity, NEKCOM Games