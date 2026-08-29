Aardmans Pokémon-Abenteuer zeigt sich wieder – und hat jetzt auch eine Streaming-Heimat

Bislang mussten wir uns bei Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu vor allem mit Teasern und Artworks zufriedengeben. Damit ist jetzt Schluss. Im Rahmen der PokémonXP gab es nicht nur neue Informationen zum kommenden Stop-Motion-Abenteuer von Aardman, sondern endlich auch einen neuen Trailer. Zwar trägt auch dieser Trailer wieder den Zusatz „Teaser“, aber immerhin.

Während des Panels „Behind the Scenes with Aardman“ am 28. August gewährten Director Tom Parkinson, Creative Director Natalie McKay und Creative Lead James Young einen Blick hinter die Kulissen der Produktion. Gleichzeitig wurde eine wichtige Frage zur Veröffentlichung beantwortet: Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu erscheint 2027 weltweit exklusiv bei Disney+.

Lauchzelot und Pichu ziehen durch Galar

Der neue „Trailer“ zeigt, wie das ungewöhnliche Pokémon-Duo in Bewegung aussieht. Im Mittelpunkt stehen Lauchzelot und Pichu, die sich auf eine Mission begeben, um Pokémon in ganz Galar zu beschützen. Ihre durchaus noblen Absichten verlaufen allerdings nur selten nach Plan.

Gemeinsam stürzen sich die beiden in immer neue Abenteuer und stärken dabei zunehmend ihre Freundschaft. Auf ihrer Reise treffen sie auf neue Verbündete und Rivalen, geraten in gefährliche Situationen und begegnen natürlich zahlreichen weiteren Pokémon aus der Galar-Region.

Produziert wird das Stop-Motion-Projekt von Aardman, dem Studio hinter Produktionen wie Wallace & Gromit und Shaun das Schaf. Entsprechend setzt auch Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu auf den unverwechselbaren handgemachten Look des britischen Studios.

Einen ganz konkreten Veröffentlichungstag gibt es zwar weiterhin nicht, das Zeitfenster steht aber: 2027 dürfen Lauchzelot und Pichu exklusiv bei Disney+ zu ihrem großen Abenteuer aufbrechen. Was ist eure Meinung?

Der neue Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot und Pichu, The Pokémon Company