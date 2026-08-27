Backen gegen die Apokalypse – das ist der Plan eines neuen Fantasy-Spiels aus Deutschland

Märchen, Hexen und frisch gebackenes Gebäck treffen auf eine alles verschlingende Seuche: Publisher Kalypso Media aus Worms und Entwickler Realmforge Studios aus München haben mit Rise of the Spellbaker ein neues Action-Adventure angekündigt. Das „handgemachte“ Fantasy-Abenteuer soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen.

Im Mittelpunkt steht eine Hexe, deren eigentlich friedliche Heimat Khemia während eines großen Erntefestes von einer mysteriösen Plage heimgesucht wird. Innerhalb kürzester Zeit verdirbt das gesamte Gebäck, Ungeziefer breitet sich aus und die sogenannte Seuche beginnt, nahezu alles Leben zu verschlingen. Unsere Hexe scheint eine der wenigen Überlebenden zu sein.

Wenn Gebäck plötzlich zur Waffe wird

Gemeinsam mit ihrem treuen Katzengefährten macht sich die Hexe auf den Weg, um Khemia zu retten und herauszufinden, wer hinter der Katastrophe steckt. Ihre wichtigste Waffe ist dabei eine ziemlich ungewöhnliche Form der Magie: das sogenannte Spellbaking (dt. Zauberbacken).

Auf der Reise entdeckt ihr vergessene Rezepte, sammelt Zutaten und verwandelt diese in magisches Gebäck. Dazu gehören beispielsweise die Halbmondwelle oder einen Granatkuchen, mit denen den von der Seuche befallenen Kreaturen ordentlich eingeheizt werden kann.

Ganz allein bleibt die Hexe ebenfalls nicht. Neben ihrer Katze trifft sie unter anderem auf den sprechenden Sauerteig Hermann und kleine Wesen namens Biscies. Gleichzeitig lässt sich das eigene Haus einrichten und das zerstörte Dorf nach und nach wieder in einen sicheren Rückzugsort verwandeln.

Wer nicht allein gegen die Rot antreten möchte, bekommt zudem einen Mehrspielermodus. Darin können sich bis zu sechs Hexen zusammenschließen, Aufgaben untereinander aufteilen und gemeinsam gegen die Plage kämpfen.

Rise of the Spellbaker erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store. Einen ersten Eindruck von der ungewöhnlichen Backmischung aus düsterem Märchen und magischer Backstube liefert der Ankündigungstrailer.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Rise of the Spellbaker, Kalypso Media, Realmforge Studios