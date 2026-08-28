Stranger Than Heaven: Demo-Playthrough von der Gamescom für Daheimgebliebene

Es ist nicht so, als hätten wir in den letzten Wochen nicht schon allerhand Eindrücke zu Stranger Than Heaven gewinnen können. SEGA und Ryu Ga Gotoku waren mit Gameplay-Videos wirklich nicht geizig.

Aber: selber spielen ist natürlich immer noch besser. Das geht aktuell bei der Gamescom in Köln, wo das neue Spiel der Yakuza-Macher öffentlich spielbar ausgestellt wird. Allein: nicht jeder schafft’s nach Kölle.

Für Interessierte, aber Daheimgebliebene hat SEGA deshalb einen 12-minütigen Playthrough in Videoform zu Stranger Than Heaven veröffentlicht. Die Demo beginnt in Kokura, 1915. Später gibt’s aber auch noch einen Ausflug nach Kure und Osaka. Das sind nur drei der insgesamt fünf Epochen.

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen.

Das Video:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio