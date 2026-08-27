Vom Kind zum Greis auf Knopfdruck: Neues Koop-Abenteuer bringt ungewöhnliche Idee

Auch die Pre-Show zur Opening Night Live hatte im Vorfeld der Gamescom einiges zu bieten. Eines der neu vorgestellten Spiele war Age Twisters, ein kooperatives Abenteuer von Piccolo Studio, das von Krafton veröffentlicht wird. Im Mittelpunkt steht dabei eine ungewöhnliche Mechanik: Die beiden Hauptfiguren können ihr Alter jederzeit verändern.

In Age Twisters begeben sich ein Großvater und seine Enkelin gemeinsam auf die Suche nach deren Mutter, die bereits vor Jahren verschwunden ist. Der entscheidende Hinweis erreicht die beiden eines Tages in Form eines Pakets. Darin befinden sich die namensgebenden Age-Twisters-Armbänder, mit denen ihre TrägerInnen ihr Alter verändern können.

Gemeinsam durch alle Lebensabschnitte

In Echtzeit können die Charaktere zwischen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und hohem Alter wechseln. Jeder Lebensabschnitt bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit, die miteinander kombiniert werden müssen, um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Dabei sollen nach und nach auch die dunklen Geheimnisse hinter dem Verschwinden der Mutter ans Licht kommen.

Das gesamte Abenteuer wurde konsequent für zwei SpielerInnen entwickelt und kann sowohl lokal als auch online gemeinsam gespielt werden. Dank eines Friend’s Pass benötigt lediglich eine Person das Spiel, während die zweite kostenlos eingeladen werden kann.

Spielerisch möchte Age Twisters für viel Abwechslung sorgen. So wachsen beispielsweise Palmen im Dschungel, ihr liefert euch Verfolgungsjagden in der Wüste, infiltriert durch Tanzen eine Basis, teleportiert Hühner durch eine Fabrik oder reitet auf einem animatronischen T-Rex. Sogar Gegner lassen sich mithilfe der Altersmechanik kurzerhand in Babys verwandeln.

Age Twisters soll 2027 erscheinen. In der Ankündigung werden PlayStation 5 und PC via Steam als Plattformen genannt. Ein erster Trailer liefert bereits einen Eindruck vom ungewöhnlichen Koop-Abenteuer. Deutsche Texte oder gar eine deutsche Vertonung wurden bisher nicht angekündigt.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Age Twisters, Piccolo Studio, Krafton