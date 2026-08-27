Erinnert ein wenig an Kena: Neues Action-Adventure schickt euch mit einer Katze auf Reisen

Ein Mädchen und ihre Katze auf einer Reise durch eine sterbende Welt: Mit Ylem’s Cat hat Diamond Cat Studio ein neues Action-Adventure angekündigt, das zumindest auf den ersten Blick ein wenig an Kena: Bridge of Spirits erinnert. Das Spiel befindet sich für PC via Steam in Entwicklung. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang ebenso wenig wie eine Ankündigung deutscher Texte.

Im Mittelpunkt steht die junge Molly, die sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter begibt. Dabei erkundet sie die Ruinen eines sterbenden Planeten und versucht herauszufinden, welches Geheimnis sich hinter gewaltigen Wesen verbirgt, die offenbar eng mit dem Schicksal der Welt verbunden sind.

Mädchen und Katze müssen zusammenarbeiten

Allein ist Molly allerdings nicht unterwegs. Nach einer Katastrophe wird sie von einer mysteriösen Katze gerettet, die ihre Gestalt verändern kann. Molly gibt ihr aufgrund ihrer Laute den Namen Mio. Seit ihrer Begegnung teilen die beiden sogar denselben Herzschlag – beste FreundInnen sind sie deshalb aber noch lange nicht. Mio besitzt seinen eigenen Kopf, eigene Gewohnheiten und scheint selbst Teil des großen Rätsels zu sein.

Das Zusammenspiel der beiden soll entsprechend eine zentrale Rolle einnehmen. Sowohl beim Erkunden der Welt als auch in Kämpfen verfügt Mio über Fähigkeiten, die Molly allein fehlen. Gleichzeitig soll die Katze immer wieder selbstständig auf Dinge in der Umgebung reagieren und dadurch möglicherweise auf Geheimnisse aufmerksam machen.

Eine weitere Besonderheit ist das sogenannte „Knowledge-Driven Combat and Exploration“. SpielerInnen sollen die Regeln der Welt beobachten und verstehen lernen. Bewegungen der Sentinels, das Verhalten der riesigen Wesen und andere Phänomene liefern Wissen, das anschließend bei Erkundung und Kämpfen weiterhelfen kann.

Auch die Geschichte dreht sich um zahlreiche offene Fragen: Was sind die schweigenden Giganten? Warum jagen die Sentinels Mio? Und was hat Mollys verschwundene Mutter mit alldem zu tun? Einen ersten Eindruck von der ungewöhnlichen Reise liefert der frisch veröffentlichte Ankündigungstrailer zu Ylem’s Cat. Die Veröffentlichung soll für Steam erfolgen. Was ist eure Meinungen zu diesem neuen Projekt?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ylem’s Cat, Diamond Cat Studio