Fable legt direkt nach: 16 Minuten neues Gameplay zeigen eine ganz andere Seite

Erst zuletzt bekamen wir im Rahmen der Gamescom einen längeren Gameplay-Einblick in das neue Fable. Wer davon noch nicht genug hatte, bekommt bereits den nächsten Nachschlag serviert. Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games haben ein weiteres, diesmal rund 16 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht.

Während beim vorherigen Material unter anderem Bowerstone, die zahlreichen NPCs und das Leben in Albion stärker im Mittelpunkt standen, konzentriert sich das neue Video ganz auf das Kampfsystem.

Schwert, Magie oder doch lieber aus der Distanz?

Im neuen Material bekommen wir einen ausführlicheren Eindruck davon, wie flexibel die Kämpfe im Reboot ausfallen sollen. SpielerInnen können nahtlos zwischen Nahkampf, Fernkampfangriffen und Magie wechseln und die unterschiedlichen Möglichkeiten miteinander kombinieren.

Dabei begegnen uns sowohl klassische Kreaturen aus der Welt von Fable als auch vollkommen neue Bedrohungen. Playground Games möchte euch möglichst viel Freiheit bei der Zusammenstellung des eigenen Kampfstils geben. Unterschiedliche Ausrüstungen können ausprobiert und verschiedene Zauber miteinander kombiniert werden, um eine Spielweise zu finden, die zu euch passt.

Gerade der fließende Wechsel zwischen den unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten steht im neuen Gameplay entsprechend häufig im Mittelpunkt.

Bis wir selbst durch Albion ziehen dürfen, dauert es noch ein wenig. Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Zum Start wird das Abenteuer außerdem über den Game Pass verfügbar sein.

Das neue Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games