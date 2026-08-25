Der neue Trailer zu Final Fantasy VII Revelation rückt die legendären Weapons in den Fokus

Seit der lange erwarteten Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation hat uns Square Enix ganz gut bei Laune gehalten. Das lag vor allem an Naoki Hamaguchi, der gefühlt wochenlang durch die Redaktionen tourte und Interviews gab. Jetzt gibt es neuen Diskussionsstoff.

Wie bereits vorab angekündigt, präsentierte Square Enix im Rahmen der Opening Night Live bei der Gamescom 2026 einen weiteren Trailer zu Final Fantasy VII Revelation. Diesmal im Fokus: die Weapons, in der deutschen Fassung auch Arma genannt. Auch Typhon als Beschwörung wird vorgestellt.

Im Video sehen wir Rubin, Smaragd und Ultima bestätigt – nur einige der Wächter des Planeten. In der Vergangenheit hatte Naoki Hamaguchi bereits angedeutet, dass es für die Kämpfe gegen die Weapons besondere Ideen seitens der Entwickler braucht.

„Die Arma unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind und zerstören sowohl den Planeten als auch seine Bewohner. Cloud und seine Verbündeten müssen sich den kolossalen Arma im Wüstensand, in Luftkämpfen und Unterwasser stellen, während sie sich bemühen, die Welt vor Sephiroth zu retten“, führt Square Enix ein.

Wie laufen Kämpfe gegen Weapons ab?

„Die Weapons sind riesig“, so Hamaguchi schon im Juni. „Wenn man sie also einfach in das normale Kampfsystem einbaut, sieht man nur ihre Füße. Ohne etwas Einfallsreichtum wird das Standard-Kampfsystem nicht funktionieren.“

Damals erkannte Hamaguchi auch Quick-Time-Events und filmische Zwischensequenzen als einen „möglichen Ansatz“ an, brachte aber zum Ausdruck, dass er lieber eine „natürliche Erweiterung des regulären Kampfsystems“ erreichen wolle.

Der neue Trailer macht uns nicht so richtig schlauer. Angedeutet wird, dass uns die Kämpfe gegen Weapons auch in die Luft tragen könnten – das machte die Pressemeldung dann auch konkret, ebenso wie die Kämpfe Unterwasser. Mehr Informationen erwarten uns in den nächsten Wochen und Monaten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix