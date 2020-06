Das war… Kalenderwoche 26/2020

In dieser Woche haben wir mit der New Game+ Expo ein digitales E3-Ersatzformat erlebt, welches sehr ergiebig war. Aber auch daneben gab es saisonbedingt recht viele Ankündigungen und Trailer. Zum Schluss findet ihr noch unsere drei neuen Reviews sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Ohne E3 herrscht in diesem Sommer ein gewisser Wildwuchs an Digital-Formaten, unsere Übersicht liefert den Zeitplan. Beispielsweise stand die New Game+ Expo an, bei welcher vor allem Spiele aus Japan gezeigt wurden. Die wichtigsten gezeigten Inhalte:

Noch nicht so richtig durchgestartet ist in diesem Sommer Square Enix, allerdings plant man im Juli und August mehrere Neuankündigungen. Auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste Tales of Arise (PS4, Xbox One, PC), zu Ghost of Tsushima (PS4) gab es hingegen die Gold-Meldung.

Bei den weiteren Neuankündigungen gab vor allem das Team-Battle-Spiel Pokémon Unite (Switch, Mobil) zu reden, welches The Pokémon Company zusammen mit Tencent enthüllte. Offiziell gemacht wurde zudem Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, Xbox One) und mit Azure Striker Gunvolt 3 (Switch) geht auch eine andere Reihe in die nächste Runde. Bisher nur für Japan bestätigt sind Earth Defense Force 6 (Link) und das Spin-off Earth Defense Force: World Brothers (PS4, Switch) (Link), im Westen steht zunächst noch eine physische Version von Earth Defense Force 5 (PS4) an. Eine weitere Ankündigung nur für Japan stellt Medabots Classics Plus (Switch) dar, den Eröffnungsfilm gibt es zu Mary Skelter Finale (PS4, Switch) und Mr. Driller DrillLand (Switch, PC) ist nun auch bei uns erhältlich.

Der nächste DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate (Switch) heißt Min Min und zu Animal Crossing: New Horizons (Switch) erscheint ein zweiteiliges kostenloses Sommer-Update. Eine kostenlose Demo-Version wird zu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch, Mobil) erscheinen. Das kommende Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Switch) präsentierte sich mit einem Trailer und einem längeren Gameplay-Video. Das argentinische Team wurde aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) vorgestellt und Megadimension Neptunia VII (Switch) erscheint im Westen am 28. Juli.

Ebenfalls eine eigene Übertragung stand zu Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) an, dabei enthüllte man auch die 10-teilige Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners von Studio Trigger und Netflix. Ab sofort könnt ihr Romancing SaGa Re;univerSe (Mobil) spielen, neues Gameplay-Material ist zu Mad Rat Dead (PS4, Switch) aufgetaucht und neue Einblicke gab es auch in das malerische Sumire (Switch, PC). Ein Gameplay-Video ansehen könnt ihr euch zu Star Wars: Squadrons (PS4, Xbox One, PC) und auch zu The Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) führte man zusammenhängendes Gameplay vor.

Über das Spielprinzip informieren könnt ihr euch zu Cris Tales (PS4, Switch, Xbox One, PC), zu Sea of Stars (PC) gibt es für Unterstützer bald eine Demo und in The Artful Escape (Xbox One, PC, Mobil) geht es um Musik. Ein psychedelisches Erlebnis scheint der Plattformer Spinch (Switch, PC) zu werden und ein Hund mit Feuerkraft gibt es im Shoot ’em up ProtoCorgi (Switch, PC) zu sehen. Zur DLC-Kämpferin Charlotte Smoothie aus One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es unterdessen einen Trailer und die Netflix-Serie The Cuphead Show erhielt einen kurzen Teaser.

Neben diesen vielen News konntet ihr in dieser Woche auch drei neue Reviews bei JPGAMES finden. Wem der erste Teil gefallen hat, kann sich auch The Last of Us Part II (PS4) (zum Testbericht) holen dank der äußerst dichten und immersiven Atmosphäre, der phänomenalen Grafik und einem Sound auf Hollywood-Niveau. Solide Kost liefert das Metroidvania Shantae and the Seven Sirens (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), allerdings hätten die Entwickler noch etwas mehr wagen können. Zudem ist mittlerweile auch der erste Teil des Erweiterungspasses von Pokémon Schwert und Pokémon Schild (Switch) (zum Testbericht) erhältlich, dieser ist gelungen, fällt jedoch etwas kurz aus.

In der heutigen Sonntagsfrage blicken wir auf die beiden Protagonisten von The Last of Us und The Last of Us Part II. Geht eure Stimme an Joel oder Ellie?