Erster Trailer zu Neptunia Virtual Stars für den Westen

Am 4. August erscheint Neptunia Virtual Stars in Japan für PlayStation 4. In dem neuesten Ableger der Neptunia-Reihe dreht sich alles um sogenannte V-Tuber. In der Dimension namens Virtualand existiert ein göttliches Wesen namens EMO, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die von den Bewohnern erschaffenen Inhalte zu zerstören. Die Welt steht deswegen kurz vor der Zerstörung.

Doch V-Tuber von der Erde landen in Virtualand und können aufgrund ihrer Affinität zum Erschaffen von Inhalten dabei helfen, EMO aufzuhalten. Eine Göttin von Virtualand, Fair, hat nun zwei V-Tuber-Gruppen um Hilfe gebeten. Bei der einen Gruppe handelt es sich um Neptune und Co., während die andere Gruppe aus Mi und Yu besteht. Diese sind Mitglieder von MEWTRAL, einer im Spiel bekannten V-Tuber-Gruppe.

Beim Gameplay von Neptunia Virtual Stars handelt es sich um eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Hack’n’Slay-Gameplay. Ihr könnt jederzeit auf Knopfdruck zwischen den beiden Stilen wechseln.

Während des New Game+ Expo-Livestream wurde erstmalig ein westlicher Trailer zu dem Spiel veröffentlicht. Das in Japan als VVVtunia bekannte Spiel wird im Westen im nächsten Jahr als Neptunia Virtual Stars für PlayStation 4 durch Idea Factory erscheinen. Zuletzt wurde das Spiel, welches von Compile Heart entwickelt wird, in Japan auf den 6. August verschoben.

