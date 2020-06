Square Enix plant die Ankündigungen mehrerer Spiele von Juli bis August

In einem kürzlich stattgefundenen Investoren-Meeting gab Square Enix eine interessante Information preis. Ein Teilnehmer erkundigte sich um die Pläne des japanischen Unternehmens bezüglich der Spiel-Ankündigungen, die für gewöhnlich im Rahmen der E3 2020 stattgefunden hätten.

Titel werden individuell zwischen Juli und August enthüllt

Die Verantwortlichen seitens Square Enix entgegneten darauf, dass die Ankündigungen neuer Titel, die eigentlich für zur E3 2020 angedacht waren, nun im Zeitraum von Juli bis August individuell erfolgen sollen.

Hier die konkrete Frage und entsprechende Antwort seitens Square Enix:

Frage: Für gewöhnlich hätten Sie neue Titel im Rahmen der E3 angekündigt – inwiefern hat die Situation um das Corona-Virus Ihre Pläne für dieses Jahr beeinträchtigt?



Antwort: Das ist richtig, normalerweise hätten wir neue Titel im Zuge der diesjährigen E3 präsentiert. Als ausweichende Lösung zogen wir in Angesicht der Situation zunächst eine Pressekonferenz in Betracht, entschieden uns nun jedoch, die neuen Titel individuell in der nächsten Zeit anzukündigen. Diese Ankündigungen sind für den Zeitraum von Juli bis August angedacht.

Wir dürfen also in den kommenden Wochen mit Neuigkeiten zu aktuell unangekündigten Projekten von Square Enix rechnen. Zuletzt präsentierte das Unternehmen mit einem imposanten Teaser-Trailer im Rahmen des „The Future of Gaming“-Events etwa Project Athia, das in Zusammenarbeit mit Luminous Productions für PlayStation 5 und PCs entsteht.

Wie viele weitere Veranstaltungen fiel auch die E3 2020 in der aktuellen Situation um COVID-19 flach. Dass sich die Videospielindustrie der ungewöhnlichen Lage anzupassen weiß, beweist unsere Übersicht zur „Nicht-E3“. Zahlreiche Events fanden bereits statt, viele weitere folgen in den nächsten Wochen – mit unserer Übersicht behaltet ihr alles im Blick.

Mit welchen Neunankündigungen rechnet ihr?

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix