Unsere Übersicht zur Nicht-E3! Heute im Livestream: IGN Expo Debut

Eine E3 gibt es in diesem Jahr nicht, dafür zahlreiche digitale Ersatz-Veranstaltungen. Heute startet IGN mit dem ersten Tag in den Summer of Gaming 2020. Die Pre-Show beginnt um 20:45 Uhr MESZ, die eigentliche Show um 22:30 Uhr. Neben Neuankündigungen ist unter anderem auch Yakuza: Like a Dragon gleich am ersten Tag im Line-up, zudem feiert das Soulslike-Action-RPG Mortal Shell das Gameplay-Debüt.

Wir halten diesen Artikel jeden Tag aktuell.

