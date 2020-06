Crash Bandicoot 4: It’s About Time lässt euch mit Raum und Zeit spielen

Der Beuteldachs ist offiziell aus dem Sack! Nachdem eine baldige Ankündigung eines neuen Crash Bandicoot bereits vor einigen Tagen durchsickerte, machte es Paul Yan von Toys for Bob nun im Rahmen des heutigen »Summer Game Fest«-Livestreams offiziell: Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One.

Der Titel knüpft direkt an Crash Bandicoot 3: Warped aus dem Jahr 1998 an und führt den beliebten Beuteldachs und seine Gefährten in ein neues Abenteuer, in dem es gilt, vier Quantum-Masken zu finden, um das Raum-Zeit-Kontinuum des gesamten Multiversums vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.

Die Quantum-Masken bringen neue Spielmechaniken

Crash Bandicoot 4 soll dabei allem treu bleiben, was die Jump’n’Runs seinerzeit so beliebt machte, gleichzeitig aber auch für neuen Schwung, durch neue Mechaniken sorgen. Neben der Möglichkeit zum Wandlaufen, Railgrinden und Seilschwingen, kommen hierbei vor allem die Quantum-Masken ins Spiel, welche Crash und Coco frische Tricks an die Hand geben.

Nutzen SpielerInnen etwa die Kräfte von Kupuna-Wa, der Zeitmaske, können sie die Zeit verlangsamen und so präzise Sprünge vornehmen, die sonst unmöglich wären. Ika-Ika (die Schwerkraftmaske) hingegen, lässt SpielerInnen die Gesetze der Physik außer Kraft setzen, sodass sie etwa kopfüber an der Decke entlang hüpfen können.

Serienschurke Neo Cortex neben Crash und Coco spielbar

Bei den Masken hört es aber nicht mit den Neuerungen auf: während SpielerInnen vor jedem Level zwischen Crash und Coco Bandicoot als spielbare Figur wählen können, wird es auch Passagen geben, in denen wir in die Rolle des Serienschurken und verrückten Wissenschaftlers Neo Cortex schlüpfen, der seine ganz eigenen Spielmechaniken mitbringt – er wandelt Feinde etwa kurzerhand mittels Strahlenpistole in Plattformen zur Fortbewegung um. Weitere spielbare Charaktere sollen ebenso verfügbar sein, hierzu ging man jedoch nicht ins Detail.

Das Spiel ist ab sofort digital vorbestellbar – Digitalkäufer erhalten zusätzlich die „Absolut abgefahren“-Skins. Wer physisch vorbestellt… erhält eine Handelsversion*. Seht euch nachfolgend den Ankündigungstrailer sowie erstes Gameplay zu Crash Bandicoot 4: It’s About Time und ein Interview mit Paul Yan an:

